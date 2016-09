Fútbol para nostálgicos y reencuentro de amigos en el estreno del campo municipal de Valdeluz

Martes, 20 septiembre 2016

Que los años no pasan en balde es ley de vida. Una resignación que produce pesar al comprobar los efectos que causa el paso inexorable del tiempo. Pero cierto es también que algunos lo llevan con una envidiable dignidad. Y se empeñan en demostrar que ‘el que tuvo, retuvo y guardó para la madurez’. Que el infalible transcurrir de la edad apenas les ha restado un ápice del talento con el que hicieron disfrutar a los aficionados por esos terrenos de juego de la 1ª División. Y de la categoría de plata del fútbol español y la 2ª División ‘B’. E incluso aquella Tercera que se le atragantó al equipo estandarte de la provincia y a la que ha retornado por mor de la fatalidad. Un puñado de esos ilustres se reunieron en la mañana de ayer sábado con la excusa del estreno del campo municipal de fútbol de Valdeluz, que se ubica en uno de los mejores complejos deportivos de la provincia de Guadalajara.

Sobre el césped artificial se citaron un combinado de veteranos de la Comunidad de Madrid, entre los que se encontraban Amaya, Michel y Valentín, ex del Rayo Vallecano, Ríos del Atlético de Madrid ‘B’ o los ex deportivistas Miguel Ángel, Martínez Blanco, Marín o Vico. Enfrente, una nutrida representación de la Asociación de Veteranos del CD Guadalajara, que formó con un once solo apto para nostálgicos. Con Edu bajo los palos, línea de cuatro en defensa con Miguel Cañadillas, Miguel Pérez, David Ruiz y David Herráiz, con Antonio Groba, Carlos Gil, David Rubio ‘Torti’ e Isra en la medular, y Cabanillas y Moreira en la punta del ataque. Lo de menos fue el resultado final, que se decantó del lado de los madrileños por un claro 6-3. Sin duda lo mejor fue volver a revivir aquellas tardes de fútbol en el ‘Pedro Escartín’ que el paso del tiempo no borrará jamás con algunos hombres y nombres que son historia reciente y, por lo visto sobre el terreno de juego, aún viva del balompié alcarreño. Genios y figuras.

El acto inaugural contó con la presencia de Alberto Rojo, delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, que no quiso perderse la cita. Junto a los miembros del equipo de Gobierno, encabezados por Miguel Cócera, alcalde de Yebes, también estuvieron Rafael Esteban y Eusebio Robles, diputados regional y provincial, respectivamente. “Esta instalación aspira a convertirse en un estandarte del CDM Valdeluz y sede de la escuela municipal de fútbol que queremos poner en marcha a partir de esta temporada”, argumenta José Villarino, concejal de Deportes. El Ayuntamiento de Yebes hizo entrega a los capitanes de una placa conmemorativa en agradecimiento por la participación en el evento de ambos conjuntos. “Es un privilegio y un honor que jugadores de la talla y categoría humana de los que se han reunido aquí hayan apadrinado un proyecto con un futuro que se adivina apasionante”, asegura Miguel Cócera, alcalde de Yebes.

Todos los goles de los veteranos del CD Guadalajara llegarían en la segunda parte, el primero anotado por Javi Meléndez de libre directo botado de forma magistral. De las botas del de Humanes también saldría el segundo en un pase de tiralíneas sobre Jano que, delante del portero, cedería a Mitko para que marcase a placer. El último de la cuenta morada sería obra de Isra de un potente disparo desde fuera del área. En la segunda parte, el equipo alcarreño compareció con Hombrado en portería, Sergio Fernánez, David Ruiz, Rulo, Herráiz, Javi Meléndez, Titi, Jano, Mitko, Isra y More. Y si sobre el césped del campo municipal de fútbol de Valdeluz había jugadores de leyenda, no fue menos el tronío que compareció en el graderío. Por allí se pudo ver a Juan José Laso, que presidió la entidad morada en dos etapas, así como a antiguos entrenadores de la plantilla deportivista, como al temperamental Calleja o Santi Nuero, o a viejas glorias moradas como Manolo Coloscou. Antes del partido que sirvió para estrenar la instalación, se disputó un entretenido encuentro de exhibición entre el equipo local Deportivo Valdeluz y el Cosmos FC de Marchamalo.

En definitiva, un partido de fútbol que sirvió para que muchos amigos se reencontrasen de nuevo vestidos de corto después de mucho tiempo en un disputado enfrentamiento en el que la Selección de la Comunidad de Madrid demostró más pegada que el equipo morado. Si el evento fue el pretexto para el acto inaugural del campo municipal de fútbol del CDM Valdeluz, la realidad es que se convirtió en un inolvidable viaje en el tiempo.