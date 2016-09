El Hogar Alcarreño comienza la liga con victoria

Martes, 20 septiembre 2016

Futbol: Primera Autonómica (Grupo IV)

DEPORTES | El Día 08:00 |

Academia Albiceleste y Hogar Alcarreño, se medían, en el Jerónimo de la Morena, en el primer partido del campeonato liguero, inmersos en plenas fiestas de la ciudad y a fe que se notó sobre el terreno de juego, ya que los nervios, fallos e imprecisiones fueron una constante durante los noventa minutos de contienda a cargo de las dos escuadras. Al final, 1-2 para el Hogar, que jugaba de visitante y tuvo mayor claridad de ideas de cara al gol.

Así las cosas y tras un partido muy trabado y deslavazado serían los goles de John y Manu los que valdrían para superar el único tanto de la Academia, obra de Isma (ex-Hogar), conquistando los tres primeros puntos del campeonato para el casillero blanquiazul (que ayer jugó de rojo). El partido comenzó con el Hogar Alcarreño bien plantado sobre el terreno de juego, esperando las acometidas de la Academia, a la espera de una contra a cargo de sus rapidísimos puntas y así mientras se tanteaban las fuerzas un fallo garrafal de la defensa local permitió a John, libre de marca, marcharse por velocidad, encarar al meta y batirle en su desesperada salida.

El mazazo, no solo no amilanó a la Academia, sino que redobló esfuerzos y se fue a por el empate, si bien con más corazón que cabeza y especialmente aprovechando los errores de un Hogar que no terminaba de ordenar el entramado defensivo. Así contó con un par de ocasiones de gol (tiro al larguero incluido) que no subieron al marcador por mala fortuna para sus intereses. Finalmente se llegaba al descanso con victoria del Hogar Alcarreño y con las espadas en todo lo alto, a la espera del segundo tiempo.

Tras los quince minutos reglamentarios se reanuda la contienda con la Academia dispuesta a conseguir el gol del empate. Pone cerco al portal defendido por Carlos Valderas, que detiene una máxima pena con que había sido penalizado el Hogar, pero tanto va el cántaro a la fuente que tres minutos después, tras la enésima melé en el área visitante, Isma acierta a marcar entre una nube de piernas de uno y otro conjunto.

Los ánimos suben de temperatura, llegan algunas fricciones entre jugadores, y el juego no existe. Los fallos e imprecisiones se convierten en la tónica de una contienda con más emoción que calidad, donde el colegiado deja sin señalar dos penaltis (uno por área) y se muestra tan flojo como los contendientes. Así llegamos al minuto 81, donde tras un error de bulto de Solano, Manu aprovecha a la perfección un servicio de Parra, para batir a Centenera en el mano a mano. A continuación expulsión del propio Solano, ocasión clarísima en botas de Noe, que no entra, y poco más hasta la conclusión del encuentro Primera victoria del Hogar y tres primeros puntos.

El próximo rival para los de M.C. López, el Torrejón del Rey, otro apasionante derbi en el Jerónimo de la Morena. Pero eso será el próximo sábado.

FICHA DEL PARTIDO

Academia Albiceleste: Centenera; Fran Bono, Borja, Moreno, Alejandro, Alberto, Arroyo, Sergio, Solano, Ismael Isidro e Ismael López. También jugaron, Cabanillas, Arnedo, David, Luis Alfonso y Asier

Hogar Alcarreño: Carlos Valderas; Pablo, Juan Carlos, Valiente, Pichi, John, Moussa, Sergio, Rubi, Said y Noe. También jugaron, Manu, Parra, Escamilla, Vito y Adri

GOLES: 0-1 John. 1-1 Isma. 1-2 Manu.

ÁRBITRO: ­García Carpintero del colegio castellano-manchego. Expulsó a Jesús Solano por doble amonestación.

INCIDENCIAS: Academia Albiceleste y A. D. Hogar Alcarreño se han enfrentado en el municipal, Jerónimo de la Morena, en partido correspondiente a la primera jornada del Campeonato Regional de Liga en su Primera división Autonómica, grupo IV. Al final del encuentro se llegaba con el resultado de, 1-2 tras haber superado el descanso con, 0-1. Se dieron cita 150 espectadores aproximadamente.