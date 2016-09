Toma posesión como nuevo concejal Juan Luis Álvarez

Lunes, 19 septiembre 2016

Torrijos

Toledo | El Día

El torrijeño Juan Luis Álvarez Gómez ha tomado posesión de su cargo como concejal en el pleno ordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Torrijos (Toledo). Álvarez sustituye así en el Equipo de Gobierno (PSOE), integrado por un total de siete ediles, a Alejandro Castaño, que había presentado su dimisión al no poder continuar responsabilizándose de sus labores en el consistorio local debido a motivos laborales.



A continuación, se aprobó solicitar la creación de un puesto de trabajo de adjunto a secretaria, clase tercera, para que pueda ser cubierto en el Ayuntamiento de Torrijos por funcionariado con habilitación de carácter estatal, punto que salió adelante con los 10 votos favorables de PSOE, Ganar Torrijos y UPyD y la abstención del PP.



Lo siguiente fue la aprobación por unanimidad de la moción presentada por Ganar Torrijos encaminada a la eliminación del uso del glifosato en la localidad, un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno. Desde ya se dejará de utilizar glifosato en los parques de Torrijos y de forma gradual se irá retirando este producto para la eliminación de malas hierbas en las calles, mientras se encuentra otra alternativa.



A continuación, se aprobó, también de manera unánime, la moción que presentó el PP, destinada a reactivar el Vivero de Empresas “Manuel Díaz Ruiz”. Según los populares, su impresión era la de que dichas instalaciones se estaban poco a poco desmantelando. Desde el Equipo de Gobierno lo negaron, y comunicaron que actualmente hay ocho empresas alojadas en este edificio, donde continúa también impartiéndose formación.

Asimismo, en octubre podrían incorporarse al mismo otras tres iniciativas emprendedoras más. Igualmente, el Gobierno Municipal aseguró continuar trabajando en su nuevo proyecto para el Vivero de Empresas y recordó que para hacer las cosas bien hechas a veces se requiere de tiempo. En ese proceso se están regularizando además determinadas situaciones. En este sentido, antes se exigía un canon y no un alquiler a los viveristas, alguno de los cuales se había negado a pagar al Ayuntamiento por no recibir facturas. Ahora ya el consistorio figura como arrendador y los viveristas reciben sus oportunas facturas. Sobre la posible salida de una de las empresas del vivero, desde el Gobierno Local explicaron que durante tiempo dicha empresa no había mostrado voluntad de saldar su deuda con el Ayuntamiento y aseguraron que es necesaria la existencia de un equilibrio entre defender a los emprendedores y defender también al mismo tiempo, que estos cumplen sus obligaciones con el consistorio. Por otro lado, en cuanto al nuevo carácter que se imprimirá al vivero, todos los grupos estuvieron de acuerdo en eliminar su impronta “tecnológica” por la que se quiso diferenciar en un principio esta instalación y abrirla más a las necesidades de la zona.



Por último, en la misma sesión se aprobó la cuenta general del Ayuntamiento de Torrijos correspondiente al ejercicio 2015, compartido en la gestión por el Partido Popular (hasta mayo de 2015) y por el Partido Socialista (hasta diciembre de 2015). Salió adelante con los votos a favor de PSOE y UPyD, la abstención de Ganar Torrijos y los votos en contra del PP. De dicho ejercicio queda un remanente superior a 166.000 euros, una deuda de un 28%, muy por debajo del 110% permitido por la ley, cumpliéndose también con el principio de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto.