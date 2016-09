El PP dice que la Fiscalía ha estimado su demanda contra el equipo de Gobierno vulnerar el derecho de participación

Lunes, 19 septiembre 2016

Toledo

| El Día 18:36 |

La concejal del Grupo Municipal Popular Cristina Peces ha anunciado este lunes que la Fiscalía también ha estimado la demanda presentada por los 'populares' y es favorable a juzgar al equipo de Gobierno por "vulnerar el derecho de participación del PP al no entregar la información solicitada en reiteradas ocasiones sobre la carpa instalada en Toletum".

Peces, en rueda de prensa, ha recordado a la alcaldesa, Milagros Tolón, que esta es la tercera demanda que el fiscal estima favorable, siendo las dos primeras las relativas al informe de viabilidad de la Empresa Municipal de la Vivienda y a la de la entrega de la documentación de la empresa Tagus, ha informado el PP en nota de prensa.

La edil popular ha pedido a Tolón explicaciones y le ha preguntado que "si en esta ocasión se ha enterado de la decisión de la Fiscalía o va seguir haciendo oídos sordos, como hizo con las dos anteriores, a pesar de que el Ayuntamiento contestó al fiscal".

"Nuestra intención no es judicializar la vida política, pero tampoco vamos a consentir que Milagros Tolón vulnere los derechos de los ciudadanos porque con su actitud no se vulneran los derechos de un partido político o de los concejales del PP, sino que se vulneran los derechos fundamentales de todas las personas que han puesto su confianza en partidos distintos a los de un gobierno que no ganó las elecciones", ha manifestado.



VUELVE A SUBIR LOS IMPUESTOS

En otro orden de cosas, la concejal 'popular' ha afirmado que Tolón "ha vuelto a mentir" y que "subirá todos los impuestos y tasas un 0,4% como mínimo y está ocultando otra subida del recibo del agua".

"Tolón no sólo está mintiendo sino que está faltando a su promesa con los toledanos, ya que en el punto 44 de su programa electoral se comprometió a determinar los impuestos y tasas en función del IPC interanual que este año es del -0,4%, por tanto tendría que bajarlos y no que los vuelve a subir", ha argumentado.

Según ha señalado, el Ayuntamiento está en buena situación económica "gracias a las medidas que Rajoy impuso para el control de la estabilidad, por tanto, la alcaldesa debe premiar el esfuerzo que han hecho los toledanos y bajar los impuestos, sobre todo el IBI que es el cuarto más elevado de España".



LUZ TOLEDO

La concejal 'popular' también ha valorado el espectáculo 'Luz Toledo y ha explicado que "la mayor parte de la gente que lo contempló" era de Toledo y de las localidades vecinas, "pues no ha habido una publicidad real fuera de la ciudad".

"Partiendo de la base de que para gustos los colores, nos hubiera gustado más creatividad por parte de la Tolón y que nos hubiera presentado un proyecto más novedoso y no parte de una copia de ediciones anteriores. Prueba de ello es que tanto la música cómo la génesis, era más de lo mismo que hace un par de años", ha señalado.

"En definitiva, si realmente queremos que Luz Toledo sea un foco de atracción tiene que renovarse y para ello es necesario que nuestros gobernantes no escatimen en trabajo, creatividad y publicidad como nos tiene acostumbrados la alcaldesa", ha concluido.