El Comité de Heliocolor se reúne con la administradora concursal antes de la resolución del expediente

Lunes, 19 septiembre 2016

Guadalajara

Guadalajara | El Día

Un encuentro convocado por la administradora concursal que lleva el concurso de acreedores de Heliocolor, empresa ubicada en el Corredor del Henares, en el municipio de Cabanillas del Campo, con unos 230 trabajadores en plantilla que no cobran sus nóminas desde hace meses, tal y como han reconocido a Europa Press fuentes de UGT.

El propio secretario general de UGT en Guadalajara, Pedro del Olmo, ha señalado que la situación de muchas familias después de meses sin percibir un salario es "trágica", aunque ha reconocido que el pasado viernes han comenzado percibir la ayuda del Fogasa.

Del Olmo cree que, de acuerdo a como están las cosas actualmente, la resolución del expediente, si se admite o no, podría saberse en un plazo de varias semanas.

Sin embargo, según ha indicado, hasta que no se resuelva la situación no pueden inscribirse en el desempleo y por tanto no pueden recibir lo que les corresponde en función del tiempo que llevaran trabajando en esta empresa señera de artes gráficas, con más de 25 años de trayectoria que está en concurso de acreedores desde el pasado mes de abril.

El pasado mes de agosto finalizaba el periodo de consultas en la empresa, abierto para aportar nueva documentación que pudiera influir en la decisión final sobre su futuro de cara a la resolución del expediente definitivo de extinción de contratos en esta factoría del Corredor del Henares.

En la actualidad los trabajadores de esta factoría siguen en plantilla aunque no van a trabajar porque además de que no hay trabajo así lo ha decidido la empresa, a excepción de una quincena de ellos, que se encargan de las labores de mantenimiento.

De ahí que haya todavía quien piense que es posible un futuro para esta factoría, en caso de que alguna empresa apostase por quedarse con la maquinaria, aunque desde UGT se entiende que "lamentablemente" si esto fuera así, aunque sería positivo, "no sería, con toda probabilidad, con los mismos sueldos".