Semana de bancos centrales

Lunes, 19 septiembre 2016

Ferrovial se ha adjudicado un proyecto de mejora de una planta potabilizadora en EE.UU. por un importe de 22 Mn$, contrato que le permite aumentar su actividad en el país norteamericano.

También ha recibido buenas noticias OHL, que logra un contrato para la construcción de un hospital en Chile, valorado en 230 Mn€.

Por su parte, Iberia negociará un nuevo ERE de carácter voluntario para 1.000 trabajadores y Abengoa firma una línea de liquidez en la que participan distintos prestamistas,por un importe de 211 Mn$.

Las subidas han sido generalizadas en Europa, anotándose el DAX +1,13%, el CAC +1,43% y el Footsie +1,54%.

No ha habido apenas referencias económicas en el día de hoy, y aunque sí las habrá durante el resto de la semana, posiblemente nada eclipse la gran cita, la del miércoles, en la que la Fed despejará las dudas sobre si hay o no subida en los tipos de interés. Las apuestas en estos momentos se inclinan más hacia el “no”, pero no puede descartarse totalmente sorpresas de última hora.

También atentos estarán los inversores a la reunión del Banco de Japón, que igualmente podría llevar a cabo cambios en su política monetaria.

El precio del crudo prosigue su comportamiento errático, aunque hoy ha mostrado su cara más positiva, con subidas que le sitúan por encima de los 46$/barril Brent. El mayor optimismo se debe, en parte, a los rumores sobre un posible acuerdo entre los productores de la OPEP para estabilizar el mercado del petróleo.

Expectante ante la decisión decisión de Yellen cotiza también el bund alemán, moviéndose en la línea que separa la rentabilidad positiva de la negativa. El bono español a 10 años cotiza por encima del 1%, con la prima muy cerca de los 100 puntos.



Mañana contaremos con más referencias que en la jornada de hoy. Los datos macroeconómicos más importantes dependerán del mercado inmobiliario estadounidense (viviendas iniciadas y licencias de construcción de agosto), a la vez que varias empresas publicarán sus cuentas trimestrales, como Ence en España, GVC en Europa y Adobe y FedEx en EEUU.