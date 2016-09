Los comerciantes minoristas participan en un taller formativo sobre tienda on line

Lunes, 19 septiembre 2016

Quintanar de la Orden

Toledo | El Día

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo con la colaboración del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden ha llevado a cabo un Taller de “Presencia e imagen en tu negocio”, en el que se han mostrado las claves para incrementar las ventas y atraer a los clientes a través de la tienda on line.

El Taller que se ha celebrado en la Sala La Encina del Centro Cívico “Príncipe de Asturias” y que era totalmente gratuito ha contado con cerca de una veintena de participantes que durante tres horas han podido conocer las ventajas de tener una tienda online, y los pasos a dar para poder comercializar sus productos a través del Comercio Electrónico enfocado al comercio minorista.

Joaquín Sanz docente de la Cámara de Comercio que se encarga de impartir los cursos de tecnología, redes sociales y comercio electrónico, ha explicado que lo que se pretende en este concurso concreto es informar sobre el comercio electrónico puesto que todos los participantes poseen un negocio o comercio tradicional. “Lo que se pretende es mostrar cómo vender sus productos no limitado a una tienda física sino a través de internet”. En ese sentido, Joaquín Sanz destacaba que hoy en día todo se puede vender on line y es imprescindible que el pequeño comercio no se limite a los clientes de su población sino que tienen que abarcar un mercado mayor, su oferta tiene que ir mucho más lejos.

Según indicaba Sanz, uno de los principales inconvenientes de los comerciantes a la hora de dar ese paso para entrar en el mundo digital con su comercio es el conocimiento de las nuevas tecnologías y las redes sociales así como tiempo.



Desde la Cámara de Comercio ofrecen talleres, asesoramiento y formación constantemente. “La Cámara de Comercio está muy volcada en todo el comercio minorista con bastantes planes dirigidos expresamente a ellos”, aseveraba Joaquín Sanz.



Algunos de los participantes en el Taller se mostraban muy satisfechos con el Taller y manifestaban que hoy día es muy importante estar en las redes sociales y en internet y dar salida a sus productos más allá de la población y la comarca como se viene haciendo de manera tradicional. De esta forma, todos ellos han tomado buena nota y han mostrado su interés para poder llevar a cabo la venta on line.



Hasta el Taller también se ha acercado el concejal de Juventud, José Joaquín Muñoz, que recordaba que este taller se integra dentro del Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista de la Cámara de Comercio y que el Ayuntamiento de Quintanar decidió adherirse con el fin de ayudar al comercio minorista de Quintanar “porque es un gran sector y que necesita todo el apoyo de las instituciones para seguir creciendo”.



Muñoz, se mostraba satisfecho con la participación y no descartaba que se desarrollen nuevos talleres de esta índole en la localidad