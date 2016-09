Ganemos solicita que se cumpla con la obligación de recogida de animales

Martes, 20 septiembre 2016

Uno de los problemas más importantes derivados de los abandonos es la recogida de los animales que deambulan por las calles: “son muchas las personas que nos llaman para comunicarnos que no hay nadie que se responsabilice de recoger a los perros que se encuentran deambulando por las calles ante los avisos ciudadanos”. Declaraba la portavoz de Ganemos mediante nota de prensa.

Nieves Peinado continuaba explicando: “No es un caso aislado, es una reivindicación ya histórica. Las voluntarias de la protectora se tienen que enfrentar continuamente a ésta situación, recogiendo animales a cualquier hora y sin los medios y la seguridad adecuada. No nos parece que la solución pase porque ellas tengan que seguir haciéndolo” Según ha señalado la portavoz, dentro de las competencias de los funcionarios municipales, tanto de los operarios de señalización como de la policía local, se encuentra la obligación de recogida de animales: “Desconocemos porque no cumplen con ésta función, si el motivo fuera la falta de recursos o materiales para la recogida de los animales y su posterior traslado a las instalaciones municipales habilitadas para ello, debería dotarse de los mismos con carácter de urgencia. No puede ser tan complicado, municipios cercanos como Miguelturra atienden éste tipo de trabajos sin ninguna dificultad”.

Por último desde Ganemos quieren recordar que la solución a éste problema ya se solicitó en forma de moción dedicada a subsanar varias deficiencias con las que cuentan tanto las instalaciones de la protectora como la recogida de animales, moción que fue aprobada.