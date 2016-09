Ángel Puente denuncia "irregularidades" en la dirección del PP y presenta su dimisión

Martes, 20 septiembre 2016

Alcázar de san juan (ciudad real)

Ciudad Real | El Dia

Puente ha acusado "al presidente y a las cinco personas que tienen secuestrado el partido" de "no haber presentado actas del Comité de Dirección en los dos últimos años, lo que considera "un hecho delictivo, porque de este modo no hay método de control de las acciones políticas".

Ha asegurado que desde diciembre de 2015 "tampoco se presentaban informes de tesorería", y "tras reiteradas peticiones", el 6 de julio de 2016 se dio a conocer uno en el que figuraba que estaban "al corriente de pago", mientras que el 31 de agosto de este mismo año, en el Comité de Dirección, otro informe dice que "se deben 20.000 euros", motivo por el que algunos han manifestado su "sorpresa porque en un mes y medio se haya generado esta deuda".

ELEMENTO "DESESTABILIZADOR"

Tras consultar a abogados sobre la responsabilidad de los miembros del Comité de Dirección, Puente, "al que consideran un elemento desestabilizador del partido", ha decidido presentar su dimisión, "porque yo no me hago responsable de esa deuda y si la consintiera, me haría corresponsable y no podría decir que no sabía nada al respecto", ha afirmado.

Así, presenta la denuncia para que "se depuren responsabilidades y para no seguir siendo cómplice de estas prácticas", cuestiones por las que, según ha manifestado, ha recibido "amenazas a los móviles y se han producido destituciones de quienes estaban en desacuerdo". "Por eso, se entiende también por qué han salido tantos concejales, es por la acción de terror político que ejercen y por utilizar el Partido Popular en sus intereses personales".

Tras esta denuncia y una vez que "haya que ir a declarar al juzgado, espero que a nadie se le ocurra falsificar cosas, porque estarán los testigos pertinentes". En este sentido, ha agregado que confía en que "cada uno cargue con su responsabilidad".

"RÉGIMEN DEL TERROR POLÍTICO"

También les ha acusado de "creer que esto es su cortijo", "de sembrar un régimen de terror político, contra el que no vale ninguna discrepancia", de "impedir la participación, por considerar que sólo se utiliza para bloquear", de "destituir al que no piensa igual", de "ver como enemigo número uno al que sólo da ideas" y de "aniquilar al que discrepa". Asimismo, ha denunciado que "no se convocan reuniones del equipo de dirección, prohíben dar ruedas de prensa a los concejales, presentar mociones y hasta los derechos fundamentales".

Ángel Puente ha ratificado su intención de mantener su condición de afiliado del PP "al corriente de pago", porque entiende que "esto no es culpa del Partido Popular, sino de cuatro personas que lo usan como su cortijo", y "veremos si el secretario actúa de forma consensuada con el presidente para esa ocultación de información", ha concluido.