Zamora anima a participar en la cuestación de AFA por el Día Mundial del Alzheimer

Martes, 20 septiembre 2016

ciudad real

Ciudad Real | El Dia



Zamora ha contribuido con la asociación en la urna instalada en la Plaza Mayor, afirmando que cuando se entra en el Centro de Respiro se siente como en casa y se respira cariño, trabajo, afecto y profesionalidad. “Desde las administraciones debemos estar al lado de las personas y colectivos que trabajan por las personas y desde el Ayuntamiento de Ciudad Real el apoyo no os va a faltar en ningún momento.

La alcaldesa pedía a los vecinos de Ciudad Real “que no se olviden del Alzheimer, que no podemos debemos olvidarnos de una enfermedad que cuando entra en una casa, entra en toda la casa. Esta asociaciones de familiares están llevando a cabo una labor importante, porque el papel del cuidador, de quien tiene que cuidar a quien no te recuerda, es muy difícil de llevar a cabo”.

“Las asociaciones –reconocía Zamora- estáis haciendo un papel maravilloso porque nos apoyamos unos en otros, y vemos las experiencias de quienes han pasado por esa asociación y eso no lo puede hacer nadie, ni el mejor medico ni la mejor institución, eso lo hacen las familias y las asociaciones como la que preside Mar Garrido”.

La presidenta de AFA Ciudad Real, Mar Garrido, reconocía que el Ayuntamiento de Ciudad Real “siempre ha estado comprometido con esta asociación” y mostraba su satisfacción con el trato que se le da, siendo partícipes de las necesidades de los enfermos de Alzheimer y de sus familiares.

Este año desde AFA se quiere recordar especialmente a los cuidadores con una campaña “Con C de Cuidador”, “no debemos olvidarles debemos enseñarles a que se cuiden, que necesitan tienen y es de justicia que descansen que tengan vacaciones, que salgan, que no estén las 24 horas con el enfermo, que pidan ayuda a la Asociación”.