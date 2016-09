Ana González: “Page es el Pedro Sánchez de Castilla-La Mancha”

Martes, 20 septiembre 2016

Guadalajara

Guadalajara | El Día

Para González, “Page es el Pedro Sánchez de Castilla-La Mancha porque mientras el líder socialista nacional impide que exista Gobierno en España, en una actitud irresponsable, Page incumple una y otra vez con los castellano-manchegos saltándose a la torera sus promesas”.

“Con su actitud, Pedro Sánchez está consiguiendo que el esfuerzo que hemos realizado todos los españoles durante estos años no valga para nada y que volvamos al punto de partida. Y Page, con sus incumplimientos, está provocando que los esfuerzos que todos los castellano manchegos realizamos para sacar del abismo a una región que el PSOE hundió, se esfumen y que todo el avance que conseguimos con María Dolores Cospedal se detenga”.



Promesas incumplidas en disminución de ratios, reducción de horarios al profesorado o aumento de plazas en Educación

“Page prometió mucho pero ahora no hace nada y la gente está cansada de falsas promesas; no hay reducción de ratios, no hay reducción horaria, no hay paga del verano para los interinos, pero sí hay dinero para que aumente su número de asesores” ha asegurado González.

Y continúa añadiendo que “en la asignación de vacantes a finales de agosto se ofertaron y adjudicaron menos de plazas y se produjeron errores gravísimos en las adjudicaciones” además “se quitan los programas que funcionaron con el Gobierno de Cospedal para evitar el abandono y fracaso escolar como el programa “Abriendo Caminos”

“Page ha cerrado escuelas rurales en la región y en otras, como en Cantalojas, no se les asigna el profesorado que les corresponde porque han quitado a un profesor respecto al pasado curso y los padres están demando su presencia” asegura. Además en algunos colegios “faltan profesores de apoyos como ATES (auxiliares técnicos) y AL (audición y lenguaje”

González también ha recordado que la Universidad de Castilla-la Mancha está reclamando los 140 millones de euros que necesita por lo que no ha dudado en afirmar que “Page pretende saltarse la ley, y más en Educación”.

La senadora y secretaria general regional de Educación del PP ha concluido exigiendo a Page “menos fotos, menos vender humo y más cumplir sus promesas y apostar por el futuro de los castellano-manchegos en Educación”