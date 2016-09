La beatlemanía se cita en Almería en octubre en el Festival Strawberry Fields Forever

Martes, 20 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Los amantes de 'The Beatles' de toda España se citan en Almería del 7 al 9 de octubre para disfrutar del Festival 'Strawberry Fields Forever'. Con este evento se conmemora el 50 aniversario de la composición de esta legendaria canción de John Lennon durante la estancia del beatle en Almería para el rodaje de la película 'Cómo gané la guerra'.

El Festival 'Strawberry Fields Forever' es una iniciativa de la Asociación 'Lennon Almería Forever', que trabaja desde hace varios años en la puesta en valor de la vinculación de John Lennon con la provincia de Almería.

El evento se ha presentado en el Palacio Provincial, con la presencia del vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, el gerente de Kuver Producciones, Curro Verdegay, y el presidente de la Asociación 'Lennon Almería Forever', Adolfo Iglesias.

El festival coincide con el 50 aniversario de la composición de 'Strawberry Fields Forever', elegida como una de las canciones más importantes de los Beatles, según ha explicado Adolfo Iglesias, pero también con el cumpleaños de John Lennon el 9 de octubre. Se trata de una importante efemérides que atraerá hasta Almería "a amantes de la música de los Beatles de toda España, de lugares como Madrid, Algeciras, o Valencia", ha afirmado Iglesias.

La música será la protagonista del evento, con varios conciertos programados que se desarrollarán en el Teatro Cervantes, espacio gestionado por la empresa Kuver Producciones, que "no podía mantenerse al margen de un evento de este tipo, que además pretende reavivar el centro de la ciudad", ha declarado Curro Verdegay, gerente de Kuver Producciones.

El festival se abrirá y se cerrará con grupos almerienses, como 'Magical Mistery TM', los primeros en subirse al escenario el 7 de octubre a las 21,30 horas, y 'Beatles Connection', el 9 de octubre a las 17,00 horas.

A 'Magical Mistery TM' se le unirán, el día 7, Luis Prado, de Valencia, y 'The Flaming Shakers', de Barcelona, para homenajear también a José del Olmo 'Quillo'. El 8 de octubre actuarán 'Them Beatles' "la mejor banda tributo a los Beatles, recién llegados desde Liverpool, donde son fijos en 'The Cavern', ha explicado Adolfo Iglesias. Junto a ellos, tocarán los valencianos 'Beaters', que "despiden su gira en Almería".

El domingo, el Festival 'Strawberry Fields Forever' se cerrará con las actuaciones de los sevillanos 'Los Escarabajos', 'The Flaming Pie Band', de Madrid, y los almerienses 'Beatles Connection', a partir de las 17,00 horas.

El gerente de Kuver Producciones, Curro Verdegay, ha asegurado que "vamos a disfrutar de un evento muy importante a nivel nacional, a precios ridículos, al alcance de la mayoría, que van desde los 10 euros del viernes, a los 15 del sábado. Además, ofrecemos un abono de 30 euros para los tres días. Las entradas se pueden comprar en la taquilla del Teatro Cervantes, a través de Internet, y también en la Librería Picasso, el Café Cyrano y Publifiestas Conde".

Además de música, el Festival 'Strawberry Fields Forever' incluye charlas de "expertos de primer nivel" en la figura de los Beatles y la vinculación de John Lennon con Almería, que se desarrollarán en el Centro Unicaja de Cultura y que serán coordinadas desde el Instituto de Estudios Almerienses.

La primera ponencia será el viernes 7 de octubre, a las 19,30, y correrá a cargo de Juan de Pablos y Javier Adolfo Iglesias. El sábado, tendrá lugar un ciclo de conferencias, desde las 10,00 a las 14,00 horas, con la presencia de Chipo Martínez, José Crisanto, Ramón Arangüena o Carmen Villoria, entre otros.

Adolfo Iglesias ha destacado que la vinculación de John Lennon con Almería nace de los recuerdos y la relación establecida por el artista con su infancia en Liverpool y que suscitó la composición de 'Strawberry Fields Forever'.

Además, se realizarán dos excursiones, una al Desierto de Tabernas y otra al municipio de Carboneras, para visitar los escenarios del rodaje de 'Cómo gané la guerra'. La Casa del Cine de Almería albergará las actividades infantiles el 9 de octubre, el centro de la ciudad se llenará de animación durante el viernes y el sábado, y 'Them Beatles' también actuarán en el Castillo de San Andrés de Carboneras el domingo.

La programación se cierra con la presentación del libro de Adolfo Iglesias 'Juan & John', el 16 de octubre, a las 20,00 horas, en la Biblioteca de Carboneras.

El Festival 'Strawberry Fields Forever' cuenta con el apoyo de la Diputación de Almería por "la proyección a nivel internacional que tiene el paso por la provincia de una figura tan destacada como John Lennon", ha afirmado Javier Aureliano García, vicepresidente de la institución provincial.

García ha explicado que, desde la Diputación de Almería, "queremos poner de manifiesto la vinculación de Almería con la ciudad de Liverpool e invitar al hermanamiento de ambas ciudades con el denominador común de John Lennon y los Beatles".

El Ayuntamiento de Almería también se ha sumado a la iniciativa por "la oportunidad que supone para llevar el nombre de la ciudad allende de nuestras fronteras", ha afirmado la concejala de Cultura, Ana Martínez Labella, quien ha recordado que en la capital ya se han realizado varios homenajes a John Lennon, que cuenta con una estatua en su honor en la Plaza Flores y es el protagonista de la Casa del Cine, el lugar donde se alojó durante su estancia en la ciudad.

Por su parte, Francisco Cañadas, de la Fundación Unicaja, ha declarado que el evento va a permitir "a los aficionados de los Beatles y al público en general, tener un idea clara de lo que Lennon supo apreciar de Almería, en el entorno de la época y lo que supuso para la ciudad su estancia aquí".

Además, Cañadas ha reivindicado que este tipo de iniciativas "no se realicen cada diez años" y se conviertan en un habitual de la programación cultural de Almería.