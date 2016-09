El toledano Julián Maeso anuncia nuevo disco y una extensa gira de presentación

Martes, 20 septiembre 2016

#DONTSTOPTHEMUSIC

MÚSICA | El Día

El próximo 28 de octubre llegará 'Somewhere Somehow', tercer disco en solitario del toledano Julián Maeso, ex The Sunday Drivers, que a partir de este trabajo es artista de Sony Music (el álbum lo edita el sello Legacy).

Los cimientos de su música siguen asentados en el soul y en el rock de los años setenta, pero el abanico de sus fuentes se expande al funk, al country o incluso al jazz, hasta completar el más variado de sus tres discos.

Cede protagonismo el órgano Hammond, para que irrumpan aquí y allá las voces de Alana Sinkey y Erin Corine en busca del estribillo perfecto, con gotas de magia provenientes de sintetizadores y melodías propias del jazz etíope o de la psicodelia.



COLABORACIONES

En el álbum juegan un papel fundamental las colaboraciones, bajo la supervisión de Alfonso Ferrer, el responsable de la grabación y la mezcla, que canalizó las ideas de Maeso y las enriqueció con las propias.

Maeso invitó a participar en el álbum a Jorge Pardo, que le pone una flauta arraigada en el jazz a Long Winter drama; a Lyndon Parish, pieza fundamental en la creación de las letras de Julián; al pianista de jazz Albert Sanz, que aporta una sensibilidad única a 'Before they leave'; a Ovidi Tormo, de Los Zigarros, en 'You gotta'; al bluesman Adrián Costa de The Criers, a Luis Gálvez y a Sergi Fecé.

'Somewhere Somehow' toma el relevo de 'One way ticket to Saturn', el álbum de 2014 que relanzó su carrera y con el que conquistó a público y prensa especializada. Medios como Ruta 66 o Rolling Stone lo situaron entre los mejores del año, mientras sus conciertos afianzaban su fama de banda de escenarios.

Maeso ha sido músico en giras de M-Clan o Quique González y ha puesto su talento al órgano Hammond al servicio de las grandes divas del soul como Irma Thomas, Betty Harris o Martha High. También ha tocado para Ken Stringfellow, Taylor McFerrin o The New Master Sounds, además de telonear a grandes como Jakob Dylan, Paul Weller, Iggy Pop, The James Taylor Quartet, Maceo Parker o Neneh Cherry.

La carrera en solitario de Julián Maeso se inició en 2012 con el doble álbum 'Dreams are gone'. Ahora alcanza su tercer asalto en plena expansión de su talento.



GIRA DE PRESENTACIÓN

La gira de presentación del disco empezará en Cádiz (14 de octubre en Sala Pelícano) y proseguirá por Málaga (15 de octubre, La Cochera Cabaret), Estepona (16 de octubre, Louie Louie), Albacete (21 de octubre, Clandestino) y Murcia (22 de octubre en 12 y Medio).

Maeso tiene ya fechas confirmadas en Zaragoza (5 de noviembre, Teatro de Las Esquinas), A Coruña (18 de noviembre, Mardi Grass), Pontevedra (19 de noviembre, Karma) y Madrid (25 de noviembre en Joy Eslava).