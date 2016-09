Gran repercusión del vídeo de la Sementera 2016

Martes, 20 septiembre 2016

Torrijos

Toledo | El Día

La elevada repercusión que están teniendo el vídeo promocional y el programa de las Fiestas de la Sementera de Torrijos (Toledo), (28 de septiembre-2 de octubre), es innegable. El alcance de la página de Facebook del Ayuntamiento de Torrijos ha llegado a un total de 26.433 personas que han seguido la citada red social esta semana, cifra que continúa al alza y no deja de ir en aumento a medida que transcurre la presente jornada. Ayer lunes, dicho alcance registraba una subida espectacular, coincidiendo con la publicación en la red del programa y el vídeo promocional de la Sementera, momentos después de haberse presentado ambos en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Pedro I.



A la rueda de prensa asistieron el alcalde, Anastasio Arevalillo, los concejales Ester Martínez, Fernando de Miguel y Ana María Gómez, y una representación de la amplia colectividad-asociaciones y vecinos particulares- participante en el rodaje del spot, protagonizado por el personaje de un cartero, encarnado por el torrijeño Miguel López, que ejerce esta misma profesión en la realidad.



El vídeo muestra cómo, en el año 1963, dicho cartero llega a Torrijos para entregar al alcalde, interpretado por el cantautor Carlos Bueso, el programa de las fiestas de la Sementera, que de repente, para susto del regidor local, se convierte en el programa de la Sementera de 2016, desfilando ante sus ojos multitud de gente que sale a la calle a divertirse con motivo de las mismas.



El concejal de Participación Ciudadana y Coordinación Municipal, Fernando de Miguel, valoró cómo este vídeo es ejemplo de las “muchas cosas que podemos hacer entre todos”. Una de ellas es la feria de la Sementera, donde además de desplegarse un programa con actividades variadas para gusto de todos los públicos, se da un especial protagonismo a las personas, poniéndose el foco en los vecinos y vecinas de Torrijos como constructores de la fiesta y reforzándose los lazos con el pueblo hermano de Aspe. Y es que uno de los grandes atractivos de este programa es la reanudación de los desfiles de moros y cristianos que tanto público de la provincia solían acaparar cuando se celebraban hace años.



El alcalde, Anastasio Arevalillo, quien agradeció su participación tanto a los actores que aparecen en el vídeo como a quienes trabajaron detrás de las cámaras para su realización, comunicó que los actos relativos a los moros y cristianos se inician el viernes, 30 de septiembre, con un recibimiento en el Palacio de Pedro I, donde “vamos a hacer una firma de recordatorio de ese hermanamiento que este año cumple 15 años. Lo que queremos entre los dos Ayuntamientos, de Torrijos y Aspe, es afianzar ese hermanamiento, volver a darle fuerza, empuje y que estas dos poblaciones vuelvan a tener un intercambio cultural, deportivo, de ocio y de personas, pues sabemos que son muchos los amigos que hay 450 km más para allá”.



El primer “Desfile de moros y cristianos” será el sábado, 1 de octubre a las 11 h y recorrerá la C/ La Cava, C/ Murillo y Palacio de Pedro I. A las 12 h, tendrá lugar la “Embajada de moros y cristianos” en el Patio Porticado del Palacio de Pedro I y a las 21,30 h el gran “Desfile de moros y cristianos”, que se iniciará en la Avenida de la Estación, desde el Colegio “Villa de Torrijos”, para encaminarse hacia C/ Eras de San Francisco, donde se cantará el himno de moros y cristianos.



Por otro lado, la concejal de Festejos, Ester Martínez, también ha destacado que “tendremos pólvora, pregón canalla, baile de las cañas, fiestas temáticas, ´Suena la Caña´- con los grupos torrijeños-, teatro de feria, conciertos para los más pequeños como ´Volver a la EGB´ y ´Zascanduri´, para los jóvenes, con el grupo ´Templo´, la macrodiscoteca ´Mozart´ y el concierto de ´Máxima CLM´ y para todos aquellos que disfrutan con la música de los ´80, ´La edad de oro del pop español´. Continuamos con el tradicional día del montadito, la paella, las orquestas y los desayunos charangueros”.



La programación



La programación de las Fiestas de la Sementera se inicia con la inauguración de la iniciativa “Torrijos Arte Urbano”, que arranca con la exposición fotográfica “Una imagen, una historia”, de Jesús García Flores, el martes, 27 de septiembre a las 18 h en el Parque Arco de Toledo. A continuación, a las 21 h, tendrán lugar las Fiestas del Arrabal en la C/ La Cava.



El miércoles, 28 de septiembre, se llevará a cabo la coronación de reina y damas de la Sementera a las 20,30 h en la Plaza de España, con pregón a cargo de Belén Acevedo Martín, licenciada en medicina y cirugía, además de especialista en medicina familiar y comunitaria, ginecología y obstetricia. En el mismo acto, se hará entrega de premios de los concursos Ars Sementera. Después, a las 00, 00 h dará inicio el espectáculo pirotécnico en las proximidades del Recinto Ferial Maesa, a cargo de Pirotecnia Discomfa (tercer clasificado en el 53º Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián 2016) y a continuación, comenzará en la Plaza de España la Orquesta “Diamante”.



El jueves, 29 de septiembre, tendrá lugar el “Reparto del Pañuelo de la Sementera” en la puerta del antiguo Ayuntamiento de Torrijos (Plaza de España) a las 12 h y seguidamente, a las 13 h el cartero, músico y actor, Miguel López ofrecerá el “Pregón Canalla”. Esto enlazará con el “Día del Montadito” y el “Baile de las Cañas” (de 13,30 h a 18 h), que continuarán en la Plaza de España (este último lo amenizarán Alberto L, ganador del I Concurso de DJ´s torrijeños y DJ cambro). Mientras tanto, DJ Luismi, animará la Plaza de la Constitución con “El guateque de tu vida”, a partir de las 14,30 h. Más tarde, de 18 h a 20 h en la Plaza de San Gil habrá “Juegos Populares”, a cargo de “Atalaya OJE Torrijos” y en el Auditorio de Pedro I se iniciará el “Teatro de Feria” a las 22 h con la obra “Vamos a contar mentiras”, de Alfonso Paso. A continuación, a las 23, 30 h en la Plaza de España podrán disfrutarse 3 horas de concierto con “La edad de oro del pop español”, con artistas conocidos como Alberto Comesaña (Amistades Peligrosas), Pablo Perea (La Trampa), Joaquín Padilla (Iguana Tango) y Chus Herraz (Musicales: Grease, Peter Pan, Annie etc). Finalizará la jornada con la actuación del grupo “Templo” en el Recinto Ferial Maesa a partir de las 00,30 h.



El viernes, 30 de septiembre, lo primero será el “Desfile de Gigantes y Cabezudos”, que comenzarán su recorrido a las 11,30 h en la Plaza de San Gil. A continuación, a las 12,30 h dará comienzo el espectáculo “Suena La Caña”, con los grupos “Otra movida” y “Rosenthal Effect” en la Plaza de España, tras lo cual se celebrará el “Baile de las Cañas”, a cargo de DJ Samu y DJ Piñu, junto al tradicional “Día de la Paella” (13,30h), que contará con la colaboración de la asociación de mujeres “La Fuentecilla”. Mientras tanto, también en la Plaza de España, habrá “Talleres Infantiles” (14 h-18h) organizados por Cruz Roja Juventud y en la Plaza de la Constitución, a las 16 h arrancará la “Fiesta Indie”, a cargo de Óscar Pop. Más tarde, a las 19 h tendrá lugar en el patio porticado del Palacio de Pedro I el concierto infantil: “Volver a la EGB: El Musical” y a las 22 h en el Auditorio de Pedro I se escenificará una nueva obra del “Teatro de Feria”: “Te voy a montar un lío”, de Frank Novat. Por último, a las 00,00 h habrá en la Plaza de España verbena popular a cargo de la orquesta “Miami Show” y en el Recinto Ferial Maesa la Macro Discoteca “Mozart” a partir de la 1 h.



El sábado, 1 de octubre, los torrijeños y torrijeñas se despertarán con una charanga, que saldrá a las 7 h del Recinto Ferial Maesa con dirección al Pabellón Municipal, donde hasta las 9,30 h se disfrutará de un desayuno charanguero junto a los hermanos de Aspe. La mañana continuará con la representación del cuento infantil “Las Aventuras de Macarrón”, de A. Machado a las 10,30 h en el Auditorio de Pedro I. A las 11 h será el primer “Desfile de moros y cristianos”, que transcurrirá por la C/ La Cava, C/ Murillo y Palacio de Pedro I, en cuyo Patio Porticado se celebrará a las 12 h la “Embajada de moros y cristianos”. Al mediodía, el espectáculo “Suena La Caña” traerá hasta la Plaza de España a los grupos “Tiovivo” (14 h) y “Los Trotamúsicos” (14,30 h), seguidos del “Baile de las Cañas”, con la sesión “Hot Party” (DJ Piñu y Dani López). Nuevamente habrá “Talleres Infantiles” en la Plaza de España de 14 h a 18 h y en la Plaza de la Constitución le tocará esta vez el turno a una “Fiesta Ochentera” a cargo de DJ Luismi (14,30 h). Los niños y las niñas seguirán divirtiéndose a las 19 h con el concierto infantil “Zascanduri”, en el Patio Porticado del Palacio de Pedro I y a las 21,30 h se llevará cabo el gran “Desfile de Moros y Cristianos”, que dará inicio en el Colegio “Villa de Torrijos”, recorriendo la Avenida de la Estación hasta la C/Eras de San Francisco, donde finalizará este con el himno de moros y cristianos. El “Teatro de Feria” continuará con la obra “Los tres inocentes”, de Pedro Mario Herrero, a las 22,30 h en el Auditorio de Pedro I. Para clausurar el día, a las 00 h habrá verbena popular a cargo de la orquesta “Valencia” en la Plaza de España y a la 1 h tendrá lugar el concierto joven “Máxima CLM-In Session 2016” en el Recinto Ferial Maesa, seguido de “La Función Perfecta”, con DJ Samu y DJ Cambro, que harán bailar a los jóvenes hasta el amanecer.

El último día de la Sementera es el domingo, 2 de octubre, que como el sábado, se inaugurará con charanga, que partirá a las 7 h del Recinto Ferial Maesa y un posterior desayuno charangero (hasta las 9,30 h en el Pabellón Municipal). A las 12 h se celebrará el “Tradicional Desfile de Carrozas y Comparsas”, que recorrerá la Avenida de la Estación y a continuación, en la Plaza de España, se entregarán los premios del concurso de carrozas y comparsas, con posterior sesión de “Cañas y Pasodoble” (14 h), a cargo de Javier y Ariadna Flores. Por la noche a las 21 h en el Auditorio de Pedro I tendrá lugar la última sesión del “Teatro de Feria”, con la obra “Todo por Sorpresa” y seguidamente, el “Concierto de Feria” a cargo de la UMC Stmo. Cristo de la Sangre a las 22,30 h en la Plaza de España, para concluir con la traca fin de fiestas.