Yo no me lo creo

El Tribunal Internacional de Justicia, establecido desde 1945 en La Haya, ha dictado una sentencia a favor de una funcionaria interina de la administración española para que se igualen las indemnizaciones de los funcionarios fijos y las de los interinos. Esta sentencia, que según lo que se va diciendo en los medios ya semeja como una batalla ganada en Waterloo, tiene sus muchas trampas. La primera de ellas es que todavía los 15 miembros de la Corte Permanente de Justicia Internacional -esta jurisprudencia sólo ha sido otorgada en este caso concreto por tres jueces- deben corroborar la sentencia. La segunda es que se trata de un caso aislado, nunca definitivo ni siquiera obligatorio para que cualquier gobierno legisle diferente de cómo está legislando. La reforma laboral del Partido Popular en este sentido no tendría por qué cambiar de lentejuelas a la hora de equiparar las indemnizaciones de fijos a las de los interinos y discontinuos. La tercera es que, como se dice en el refranero, “hecha la ley, hecha la trampa”, pues, si este caso, que todavía debe ser resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, sellara un proyecto de ley, ésta podría rebajar entonces los 20 días de despido de los indefinidos a 15, a 10 o a 0. Al final el gobierno de un Estado, en este caso, nuestra Celtiberia, tiene la potestad absoluta para legislar según le convenga.

Por otra parte, creo que pronto todos los españoles hemos alzado las copas como si estuviéramos brindando en “La Traviatta”, cuando el canto aún sale afónico si nos atenemos al consecuencialismo de un gobierno que quiera deshojar la rosa del azafrán poniendo más sodio en vez de azafrán. Esta metáfora me sirve para explicar que lo de dotar con igualdad las indemnizaciones de fijos, interinos, discontinuos o temporales no se va a producir si continúa gobernando el Partido Popular, pues todos ya sabemos lo inflexible que es el rajonismo en materia laboral. Aparte se dotaría de mayor volumen a los inspectores de Trabajo para que elaboren sus informes en contra del trabajador cuando comiencen a darse los casos. El obrero español, entonces, no le debe nada a Europa. Aquí el único que tiene la exudación del cadáver es el Estado español.

Europa no nos ha salvado de una ley injusta -como es la reforma laboral del PP-, sino que únicamente ha dictado una sentencia sobre una trabajadora interina funcionaria del Estado español. El sembrar precedentes ya conocemos todos como funciona, dado que los resortes de la justicia española, afiliada en el sonido de las grandes campanas al gobierno, ya buscará la letra pequeña de esta sentencia que, insisto, es sólo una sentencia puntual, nunca una directiva o una solicitud de cambio de ley laboral. De modo y manera que el halcón continuará volando muy alto por ver la presa desnuda y desarmada, como el ejército rojo. La guerra ha terminado.