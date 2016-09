El PP dice que si Page hace bien los presupuestos el Gobierno "se los aprobará"

Miércoles, 21 septiembre 2016

A preguntas de los medios en rueda de prensa, después de que García-Page haya mostrado sus dudas de que el Gobierno central les deje presentar los presupuestos, Cañizares ha asegurado que "quien tiene la mayoría en este Parlamento es Page", que es quien tiene que sacar adelante los compromisos, convencido de que "lo que nos quiere decir es que no va a cumplir".

El parlamentario 'popular' ha arremetido contra un presidente que "no es capaz de sacar adelante su responsabilidad, sus pactos y sus políticas", y contra el "silencio bochornoso" que mantiene el Ejecutivo regional "sobre las leyes que se iban a traer y no se traen" a las Cortes autonómicas, criticando en este punto la "inexistencia de iniciativa legislativa del Gobierno regional".

En este punto, se ha referido a uno de los temas que se verán en el pleno del Parlamento autonómico este jueves, como son los presupuestos de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a la necesidad de que en las cuentas de 2017 aparezcan reflejados los 140 millones de euros que solicita la institución académica como subvención nominativa.

Así lo va a solicitar el PP en la sesión plenaria, donde espera que el PSOE y, sobre todo Podemos, apoyen esta propuesta, teniendo en cuenta "todo aquello que se prometía que se iba a hacer". "De lo dicho a lo hecho no es que no haya mucho trecho es que no hay nada", ha manifestado el portavoz del PP, que se ha preguntado si la formación morada va a exigir esos 140 millones de euros y le ha recordado que tiene en la mano "que los presupuestos salgan".

De otro lado, y sobre el debate general sobre el transporte sanitario, también ha interpelado a Podemos sobre cuál va a ser su postura, ya que esta formación "se hartó de decir que se iban a hacer públicos los servicios sanitarios" y este se presta a través de concesión.

"¿Podemos va a apoyar esa privatización del transporte sanitario o será una propuesta para que ese servicio vuelva a ser público?", ha cuestionado Cañizares, que ha indicado, sobre el concurso, que "parece que lo quieren teledirigir a qué empresa privada va".

Finalmente, y preguntado por la declaración firmada por la Administración y los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias, en la que se rechaza el anuncio de recurso del Gobierno central a la Oferta Pública de Empleo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el diputado del PP ha incidido en que "todo el mundo tiene que cumplir la ley" y ha pedido al Ejecutivo regional que "deje de llamar a los demás para solucionar los problemas en los que ellos se meten".