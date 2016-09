“Nosotros damos unos espacios y los clubes los distribuyen como creen conveniente”

Miércoles, 21 septiembre 2016

Ha contestado al tiempo al grupo socialista en relación con las críticas “malintencionadas”, hechas, en su opinión, “con la intención de manipular y el único fin de desacreditar la gestión del equipo de Gobierno”.

En su cita con los medios ha explicado las diferentes líneas de ayuda, tanto económica como de instalaciones, que se prestan a los clubes deportivos de la ciudad, especialmente los de fútbol, que son “los que más han crecido en este último año”.



Desde el Consistorio, “damos a los clubes, a todos, unos espacios y ellos son los que las distribuyen como creen conveniente, según sus necesidades y según sus criterios”, ha explicado, a fin de aclarar que el Ayuntamiento no cobra a los participantes ni decide cuántos equipos entrenan en cada instalación.

En este sentido, ha señalado que el Patonato Deportivo tiene unos criterios técnicos “que nos gustaría que se aplicaran”, pero ha reconocido que a veces los clubes no los pueden aplicar por diferentes causas.

Clubes deportivos, no escuelas

Ha aclarado también que el Ayuntamiento no tiene escuelas, sino equipos “porque los chicos lo que quieren es jugar, no quieren escuelas deportivas”. Tan sólo se han mantenido las de tenis y padel, los cursos de natación, y la escuela del Real Madrid, que es una escuela de este equipo madrileño que no compite los fines de semana y que de vez en cuando realiza alguna actividad.



En cuanto al reparto de las horas de uso de las instalaciones, del total de 240 horas que se ponen a disposición de los distintos clubes, 218 ya están ocupadas y quedan libres otras 22, que se dejan para que puedan tener acceso a estas instalaciones personas que no pertenecen a ningún club.



Horas semanales



Según este reparto, el Club Dinamo dispone de 80,15 horas semanales; el C. Deportivo Guadalajara, 40,15; el Academia Albiceleste 38,15 horas; el Hogar Alcarreño 19,45; el Atlético Guadalajara 18; 12 horas el Rayo Arriacense, 7 Salesianos; 6 horas el Real Madrid Escuela; 3,15 horas Usanos y otras 3 horas el Rugby Americano.



Si todas estas horas se pagaran, el Ayuntamiento recaudaría la cifra de 400.000 euros, ha añadido.

Aumento de subvenciones a los clubes



Junto a estos datos, Freijo ha realizado una pormenorizada comparativa de las subvenciones municipales que reciben los clubes deportivos. Con estas cifras se aprecia el notable incremento de las ayudas. Entre otros datos, se han expuesto los siguientes:



El Club Deportivo Guadalajara, que el año pasado no recibió subvención por distintos motivos, dispone este año de 30.824 euros, más 4.200 del Trofeo Virgen de la Antigua (T.V.A.).



El Dínamo, que tenía el año pasado 41.200, pasa a 48.394 más los 5.900 del T. V.A., más los 12.000 del trofeo que organizan ellos mismos.



Academia pasa de 15.000 del pasado año a los 24.000 de este añom más los 10.000 de un trofeo y los 2.690 del T.V.A.; Hogar Alcarreño, que el año pasado recibió 3.164, pasa a 11.278 euros más los 2.690 del T.V.A.

Rayo Arriacense, que no tenía subvención, pasa a 2.880 euros más lo que tenga del T.V.A.

El Atlético Guadalajara, sin subvención anterior, tendrá este año 4.171 más los 2.390 del T.V.A.

Amistades pasa de los 6.866 de 2015 a los 10.766 de este año, más los mil del T. V.A. Usanos de 1.950 de 2015 a los 3.497, más los 1.800 de material deportivo y los 1.330 del trofeo Virgen de la Antigua.

A estas cifras hay que sumar que desde este año, el citado trofeo se ha ampliado “porque se les paga el 50% de la licencia”, ha aclarado.



No le han gustado a Eladio Freijo los comentarios vertidos por el grupo municipal socialista “porque a la vista está que se ha aumentado las subvenciones”, al tiempo que ha recordado la nula aportación de la Junta de Comunidades en el ámbito deportivo, puesto que las categorías inferiores: infantil, alevín y cadete, “deberían estar subvencionadas y no lo están”.



Patrocinio ligas inferiores



Ha aportado también datos sobre el patrocinio municipal en las ligas inferiores, tanto en benjamín como en prebenjamín, y ha recordado la aportación municipal en las juveniles: 1 euros el kilómetro; 150 euros sin son más de 600 y a partir de esta cifra 1.200 euros, más el 50% de los abritrajes, más las instalaciones. Estas cifras demuestran “que el Ayuntamiento sí está apoyando al deporte base”.



En cuanto a las subidas de algunos clubes, ha reconocido que obedecen a que están regularizando la actividad laboral y las asesorías, ”lo que antes se hacía de forma voluntaria ahora es una profesión”, ha aclarado.



Nuevos campos y deporte de tecnificación



Próximamente se anunciará el inicio de un nuevo complejo de campos de fútbol. Entre otras iniciativas que se van a poner en marcha en materia deportiva ha destacado un novedoso proyecto para potenciar el deporte de tecnificación.



Esta ambiciosa iniciativa tiene como objetivo sentar las bases para que de nuestra ciudad pueda salir algún deportista de élite dentro del fútbol, del atletismo o de la natación.