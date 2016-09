El Gobierno regional lleva a cabo 27 obras de abastecimiento durante el verano

Miércoles, 21 septiembre 2016

Agua

REGIÓN | eldiadigital.es

Elena de la Cruz ha confirmado estas cifras durante una visita a la Estación Depuradora de Agua Potable (ETAP) del municipio ciudadrealeño de La Puebla de Don Rodrigo, una de las localidades que han sido objeto de estas mejoras, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Aparte de las grandes obras de depuración tenemos la competencia de pequeñas obras en captaciones y abastecimiento. Muchos pueblos en verano tienen el problema de que aumenta la población", ha explicado la consejera, afirmando que la Agencia del Agua está haciendo importantes esfuerzos por ayudar a los ayuntamientos de la región a paliar este problema estacional, muy habitual en los pequeños pueblos de Castilla-La Mancha.

Elena de la Cruz ha revelado también que de las 157 depuradoras paralizadas durante el mandato anterior, la Consejería ya ha reiniciado 38 durante el primer año del mandato. A pesar de ello, ha dicho, "no estamos contentos, por eso estamos trabajando en un plan de depuración" que posibilite a los ayuntamientos devolver las aguas no contaminadas a los ríos "y para que los pueblos y sus vecinos no tengan que pagar las sanciones" de las que están siendo objeto y que los ayuntamientos puedan ajustarse "a la normativa europea".

La consejera ha visitado en compañía del director de la Agencia del Agua, Antonio Luengo, el director provincial de Fomento, Casto Sánchez, y el alcalde de La Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón, los depósitos de agua potable de esta localidad de la comarca ciudadrealeña de Cabañeros, junto a la ribera del río Guadiana.

Aunque sencilla, la intervención llevada a cabo permitirá contar con una nueva línea de tratamiento paralela e independiente que aumenta en 300 metros cúbicos diarios la capacidad de abastecimiento de la ETAP que anteriormente suministraban unos 500 metros cúbicos, lo que garantiza que el sistema sea capaz de atender los picos de consumo. Las mejoras introducidas cuentan con dos nuevos filtros de arena dotados de los mecanismos necesarios para realizar las funciones de servicio y lavado. Además cuenta con 4 bombas dosificadoras para la completa potabilización del agua.

AUTOVÍA TOLEDO-CIUDAD REAL

Preguntada por los medios de comunicación sobre las declaraciones realizadas por el subsecretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés, el pasado lunes en Valdepeñas a propósito de la paralización judicial del proyecto de autovía entre Toledo y Ciudad Real, la consejera ha dicho que "nos agrada que el subsecretario piense lo mismo que piensa el Gobierno regional".

Garcés recordaba que el actual ejecutivo de la nación se encontraba en funciones y aplazaba a que el Gobierno de España estuviera constituido para tomar decisiones relativas a las grandes obras. Para Elena de la Cruz existe una coincidencia de planteamientos en esa medición de los tiempos desde que el Tribunal Supremo inhabilitase hace unas semanas la alternativa de construcción de la autovía tras una denuncia presentada por un grupo ecologista.

La consejera ha recordado que "tenemos que respetar la sentencia que anula el trazado". "El proyecto no está ni mucho menos abandonado, sino a la espera de que haya un nuevo Gobierno en España, una persona al frente del Ministerio, porque se hace en colaboración entre el Estado y la Junta de Comunidades".

En relación a las quejas sobre la seguridad manifestadas por algunos alcaldes de municipios situados al norte de la capital ciudadrealeña y por los que discurre la N-401, la consejera ha dicho que "vamos a pedirle al Ministerio, puesto que ese tramo es de titularidad completa del Estado y de su entera competencia, que haga los arreglos o las actuaciones necesarios para solventar esa posible inseguridad de la vía".