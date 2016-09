La revelación de la Trinidad - II

Miércoles, 28 septiembre 2016

BLOGS | Vicente Langreo Sábado, 24 septiembre 2016 18:30 |

Jesús habló del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre “su origen, hogar y la patria” Conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es el núcleo de la evangelización y llamada a la conversión. El papa Francisco pide a los obispos la conversión pastoral y misionera, servio a las personas y a la humanidad actual.”Como discípulos llamados al seguimiento y a configurarnos con Él, somos sacramento de su presencia y amor a los hombres.

Nos corresponde acompañar a la conversión y ayudar a dejarse iluminar por quien dice de si: “Yo soy la luz del mundo; quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” Nuestra misión es llevar a los hombres a Cristo. Su mandato- como al comienzo de la predicación de los Apóstoles – es hacer discípulos de todos los pueblos. Cuando el grupo de los setenta y dos completó su misión, Jesús lleno del Espíritu Santo oró al Padre: “Te doy gracias Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las revelado a los pequeños. “Todo me ha sido entregado por ni Padre y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre; ni quien es el Padre sino el Hijo se lo quiera revelar”.(Lc 10,21-22) Jesús es el único que conoce a Padre y puede darlo a conocer. “A Dios no lo ha visto nadie: “Dios unigénito” que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer” (Jn,1,18) Dios creó por medio de su Hijo cuanto ha sido hecho”( Jn 1,3 y Heb 1,2) Cerca ya de su pasión dice: es conveniente que el vaya y vuelva al Padre y desde el Padre les envíe el Espíritu Paráclito•” En Jesucristo y por él, en virtud de la acción del Espíritu Santo nosotros hemos conocido la Trinidad de Dios:”Jesucristo la Palabra de Dios encarnada que habitó entre nosotros. En la Eucaristía el Credo recordando la fe de la Iglesia.



La fe en la divinidad de Cristo es el contenido de la predicación y testimonio apostólico trasmitido por la Iglesia. Presentarlo como “un creyente buscador de Dios igual a otros lideres religiosos, es bloquear el acceso a Jesús y quedar desacreditados los evangelios y su verdad histórica. “Nadie puede venir a mi si el Padre no lo atrae” (Jn 6,44) La fe obra del Espíritu, guía la comprensión de la predicación de Jesús, abre el entendimiento y el corazón humano al misterio de su persona y de su misión. No habla “en nombre de Dios” como los profetas, sino como el Verbo eterno encarnado. Con la encarnación comienza el cristianismo. Esto supera el anhelo de otras religiones.

Descubre la filiación divina y su identidad con el Padre, según afirman los Evangelios y Cristo en la última cena antes de su Pasión. Unidos estos los elementos la presencia que Jesús hace de si mismo es revelación de la Trinidad. El Padre es el origen sin principio del Hijo. Hay unidad del Hijo con el Padre. Y al confesar nuestra fe en la divinidad del Hijo de Dios, encarnado por nosotros y por nuestra salvación, se hizo hermano nuestro para que fuéramos hijos de por adopción. (Ef.4.,5) Jesús nació de María Virgen por obra del Espita Santo y José su esposo hizo las veces de Padre. “Mi alimento es cumplir la voluntad del que me envió” “Yo y el Padre somos uno”(Jn.4 y12,45) Tal identificación ofrece al mundo el acceso al ungido por el Espíritu, manifestado progresivamente.



La alegría de Jesús en el Espíritu Santo acompaña la revelación del Padre y la filiación divina, es el contenido de la ración de Jesús. En ella desvela el secreto de su intimidad. Se alegra por los discípulos que ven lo que los profetas no oyeron ni vieron. La donación del Espíritu es la manifestación más grande, que alcanza su cumbre en su pasión y muerte, para que los suyos lleguen a su plenitud. La indispensable mediación del Hijo se manifiesta en la apertura del conocimiento de salvación dado a “pequeños, a los pobres y los pecadores. Participar del amor del Padre permaneciendo en el amor de Jesús, como sarmientos unidos a la vid, es su deseo y la petición hecha al Padre. Para poder testimoniar la fe a cuantos contemplen la vida de Jesús. “El Espíritu de la verdad, es la garantía de su permanencia en el amor”