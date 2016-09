Bienes y exigencias del matrimonio

Jueves, 29 septiembre 2016

BLOGS | Vicente Langreo Sábado, 24 septiembre 2016 18:32 |

El misterio de la procreación humana se vio siempre como sagrado, luego y desde el cristianismo, es causa y camino para a cocer y amar a Dios. Los cristianos formamos un cuerpo que hace posible “el ser y vivir en Cristo” en comunión de Iglesia, para gloria de Dios lograr la vida eterna” El Bautismo, Confirmación y Eucaristía, son sacramentos de iniciación; la Penitencia y Unción de enfermos son de sanación. Y el matrimonio y el Orden sacerdotal para servir a la comunidad. “La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos (GE. I, 3) elevado y dignificado por Cristo como sacramento entre bautizados (CIC,cn..1055,1) tiene como autor a Dios.” El hombre y la mujer salen de sus familias para constituir otra nueva..Según el Concilio de Trento (DS.1799) se requiere el consentimiento, libre y definitivo de vivir una alianza de amor fiel. Es un estado público que se celebra litúrgicamente ante testigos cualificados.



El vínculo matrimonial “nace de una institución estable por ordenación divina, también ante la sociedad. El auténtico amor conyugal es asumido por el amor divino” ( GS. 48.1 y 2). Celebrado y consumado el matrimonio es irrevocable. La gracia del sacramento consiste en que su modo y estado de vida fortalece la unidad indisoluble, se ayudan mutuamente a santificarse y para la acogida y ecuación de los hijos(LG.11) encuentran fuerza para llevar la cruz y perdonarse. “Ambos están sometidos al amor de Cristo” (Ef. 5,21) Así resume el Catecismo:“Maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia .Gran misterio es este, lo digo con respeto a Cristo y a la Iglesia y en perspectiva de la Alianza Nueva“ (Ef. 5, 25) El sacramento de la unión de Cristo con la Iglesia (GS.48) significa que da la gracia para amarse y perfeccionar el amor humano, reafirma la unidad y los santifica en el camino de la vida terrena.



La unidad, indisolubilidad y apertura a la fecundidad son esenciales. El rechazo de ellas conlleva la nulidad del matrimonio. Y rechazar la fecundidad priva a la vida conyugal de su don más excelente, los hijos.(GS.50.1) Los divorciados vueltos a casar viviendo el cónyuge legítimo, contradicen las enseñanzas de Cristo y no pueden acceder a la Eucaristía, salvo que sean no culpables de la situación, aunque no están separados de la Iglesia. Pueden vivir su vida cristiana educando a sus hijos. El Sínodo romano del 2015 ha revisado la praxis pastoral, teniendo en cuenta la culpabilidad de cada uno y evitar el escándalo. La vida familiar es llamada “Iglesia doméstica” comunidad de gracia y oración, porque en ella reciben los hijos el primer anuncio de la fe y del amor, ya que es escuela de las virtudes y de la caridad cristiana”(Catecismo de la Iglesia,(pg, 380 – 381) Es importante resaltar el “Ser y vivir en Cristo y permanecer en su amor”



Guardar los Mandamientos y saber que Cristo es nuestra Ley, entregado hasta la muerte; más la enseñanza de S. Pablo:-”El amor es comprensivo, servicial, paciente, no egoísta y que se goza en la verdad y que el amor no pasa nunca ( I Cor.13-7) - valora y descubre al hombre y la mujer como psicológicamente diferentes. Corresponde al padre la autoridad, es quien va delante con la verdad y la seguridad, Y corresponde a la madre la primacía del amor, reflejando ambos a Dios afectivamente. La vida es posible en la tierra por el agua, el aire y el sol. En la familia la esposa es el sol, con su generosidad y delicadeza. La felicidad llega cuando cada uno busca hacer feliz al otro. Es obligación de ambos y en la mujer es virtud que nace de su corazón maternal”( Pio XII. 1942) Así resulta que la familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, está llamada a una renovación permanente de la vida religiosa, personal y sociopolítica.