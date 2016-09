La aventura del matrimonio

Viernes, 30 septiembre 2016

BLOGS | Vicente Langreo Sábado, 24 septiembre 2016 18:34 |

El origen de la vida, especialmente la vida humana, se han visto siempre como algo misterioso y sagrado desde las culturas milenarias; Pero al aumentar y crecer la ciencia, la explicación de lo sagrado retrocede, aumentan la autonomía y la libertad en los humanos, se quiebran las estructuras connaturalizadas; y las suficiencias humanas no remedian las indigencias ni son capaces de anular los instintos El hombre y la mujer se necesitan. Nacemos en familia y la necesitamos. Imposible vivir sin virtudes y sin estructuras. Los instintos y las pasiones deben ser cuidados y educados. La persona necesita recibir y ser acogida con amor para hacer después la donación de si misma y continuar la vida. En nuestro tiempo las crisis y las rupturas familiares debilitan la base de la sociedad.

El trabajo y el bienestar material, no dan consistencia ni felicidad. Por eso quienes se casan tienen que dar preferencia a las cualidades y valores personales y contar con cierta igualdad mirando en una misma dirección y hacer así un proyecto de vida en común. El amor tiene que ser verdadero y sin ficciones. Hay un amor posesivo, cualitativo y de solidario La persona no es un objeto, las cualidades son circunstanciales y siempre cada uno merece consideración y respeto. El noviazgo es para conocerse mutuamente, sin engañarse, y poniendo a prueba la fidelidad.



La desacralización y devaluación de la dimensión religiosa por las ambiciones y banalidades, induce al rechazo y prescindir del sacramento, recibido para dar imagen, guardar las apariencias y complacer a las familias. Pero las rupturas tan numerosas hoy, hacen que la Iglesia exija a los novios, pasar por un cursillo matrimonial serio, que no se improvisa y es más importante que saber conducir o manejar nuevas tecnologías Hay que conoce qué es el Sacramento del Matrimonio: con las gracias, los derechos y deberes ante Dios y la comunidad eclesial. El unirse de por vida como reclama el verdadero amor, implica ensamblar dos personas – que son “enigma y misterio”- y es muy necesario hacerlo desde la verdad de Dios y en coherencia con la creación y la Redención; desde una identidad cristiana, donde los casados valoran la fe, que es “la sustancia de las cosas que esperamos y “el ser y vivir en Cristo” que nos desvela lo que somos;” con la esperanza que nos compromete con el trabajo y con la salvación. Todo gracias al amor misericordioso de Dios que derrama el Espíritu Santo Pero vivimos en una sociedad semipaganizada, que sufre mucho al verse empujada a vivir al margen de la fe: sin la Ley de Dios, que es la pedagogía de la verdad, de la libertad y del amor, frete a la vaciedad y la tiranía de lo efímero. Alejarse de Dios es perder la brújula, vivir en la mentira y en la cultura de la muerte, angustiados y en una recesión de posibilidades, que está creando muchos problemas en el mundo rico.



En la familia hay valores esenciales, importantes y accesorios. Hoy aumentan las novedades y la movilidad, en principio están bien; pero en la familia son inamovibles aquellas realidades, que al cambiarlas todo se derrumba. No puede faltar el amor entre un hombre y una mujer, ni el respeto y la dignidad como base de sus relaciones. Los hijos no son una cosa ni el tenerlos es un derecho absoluto. Son dones de Dios y es fundamental la fidelidad y la confianza, para crear un ambiente propicio y cumplir los fines correspondientes. La familia goza de exclusividad en relación a la generación de vínculos como: conyugalidad, paternidad, filiación y fraternidad. No dar a los hijos todos los gustos. Y ante todo la ejemplaridad. Lo demás es secundario: compartir trabajos, atender a los hijos, defenderlos en la calle y en el hogar. Luchar por ser mejores personas y saber trasmitirlo a los hijos. Demostrar que son lo más importante y corregirlos con suavidad. Hoy para casarse se necesita valor y coraje-dice el papa Francisco – “permiso mutuo, gracias y perdón” para vivir en armonía la alegría, la paz y la reconciliación mutuas”