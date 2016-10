Conocer el matrimonio cristiano

Lunes, 3 octubre 2016

BLOGS | Vicente Langreo Sábado, 24 septiembre 2016 18:37 |



La esencia y el sentido del matrimonio cristiano, importa por lo que es y por lo que representa para los contrayentes, para la Iglesia y la sociedad. Es un sacramento, un signo eficaz de gracia, que configura con Cristo y con su Iglesia y es imagen de la SS. Trinidad cuya intimidad es el amor. Las notas de este sacramento son: La unidad corporal, psíquica y espiritual entre un hombre y una mujer La indisolubilidad, válida hasta que la muerte los separe. La apertura al bien de los hijos. Y la ordenación al bien de los cónyuges. Si al tiempo de contraer matrimonio se excluye cualquiera de estos puntos, el matrimonio es inválido. Y en relación con el sentido, enseña la Iglesia que según la voluntad de Dios, los esposos encuentran en el placer erótico y sexual, una fuerza para unirse en el amor más profundamente y permitir que de su amor, surjan los hijos, fruto de la donación y entrega mutuas. El placer no es malo, la materia y el cuerpo han sido creados por Dios. Es una incitación al amor y al servicio de la vida..



Importancia de cada hijo en el matrimonio. Un hijo es una criatura y un don de Dios que llega al mundo, por el amor de sus padres. El verdadero amor no hace que una pareja se cierre en sí misma. El amor se abre al hijo. Un hijo que engendrado ha venido al mundo, no ha “sido hecho” ni tampoco es la suma de los genes paternos y maternos. Es una criatura de Dios, totalmente nueva y única, dotada de su propia alma. El niño no pertenece a sus padres ni es de su propiedad. Es de Dios y para la eternidad.



¿Cuántos hijos debe tener un matrimonio? En principio los que Dios le conceda y pueda asumir responsablemente. Son una bendición. Pero es la pareja cristiana quien deba considerar hijos que puede asumir, económica y socialmente, o según la salud. Pero siempre cuando viene un hijo, este debe ser acogido y aceptado con disponibilidad, alegría y mucho amor. Con la confianza en Dios, muchos matrimonios experimentan el gozo de una familia numerosa. ¿Puede un matrimonio cristiano utilizar métodos de regulación defecundidad? Puede y debe actuar responsablemente. Hay circunstancias, psíquicas o de salud, en las que un hijo más supone una gran exigencia para la pareja. Hay criterios que los matrimonios deben considerar: primero no excluir por principio la concepción y luego no evitar los hijos por razones egoístas. Y en tercer lugar que no sea por presión externa, como por regulación del Estado. Y en cuarto lugar no quiere decir que se pueda aplicar cualquier tipo de medios.



¿Por qué no son buenos todos los métodos de regulación de a fecundidad? Hay métodos naturales de planificación familiar, que corresponden a la dignidad del varón y las leyes internas del cuerpo femenino, que exigen ternura y unas relaciones recíprocas respetuosas, que son como la escuela del amor. En la mujer hay ciclos de días que no so fértiles. Pero la iglesia rechaza los anticonceptivos químicos, físicos artificiales, la píldora antes y del día después, que no son buenos y dañan a la mujer; algunos son abortivos, cosifican a la mujer y ocasionan trastornos. Los matrimonios que sufren esterilidad pueden recurrir a la ayuda médica y a medios legítimos. Pero no hay ningún derecho absoluto a tener un hijo que es un don de Dios. ¿La inseminación artificial con inseminación homóloga y heteróloga non son lícitas, destruyen el espíritu del matrimonio y hacen del niño un producto y que produce la muerte de embriones. No es lícito buscar madres de alquiler ni practicar el diagnostico de preimplantación.

¿ El adulterio y el divorcio? – El adulterio es una traición, no es siempre fácil ser fiel al cónyuge durante toda la vida. Y cuando los cristianos provocan frívolamente el divorcio son culpables, pecan contra el amor de Dios, visible en el matrimonio, contra el otro cónyuge y los hijos abandonados. Cunado un matrimonio es insoportable puede abandonar el domicilio común y ser necesario el divorcio civil e investigar su validez JOUCAT (Catecismo joven de la Iglesia Católica) nº 417-424)