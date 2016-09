El Hogar Alcarreño golea al Torrejón del Rey mostrando su potencial

Martes, 27 septiembre 2016

Fútbol: Primera Autonómica (Grupo IV)

DEPORTES | El Día 08:40 |

El Hogar Alcarreño venció 5-1, al Torrejón del Rey, en un partido en el que los blanquiazules fueron muy superiores al conjunto rival y merecieron, incluso, un marcador mucho más holgado. Tras una primera jornada en la que los hogareños dejaron muchas dudas sobre el césped del Jerónimo, pese a terminar venciendo a la Academia, se ha pasado a una segunda jornada en la que han cambiado la mentalidad y las formas considerablemente, hasta superar ampliamente a un Torrejón al que solo le duraron las fuerzas hasta el descanso.

Desde el inicio quedó meridianamente claro que el Torrejón venía a Guadalajara a no perder el partido y a intentar conseguir un gol en alguna jugada aislada de contragolpe. Para ello montó un dispositivo defensivo ordenado, disciplinado y en algunas ocasiones contundente y duro, pero eso no fue óbice para que los locales jugando el balón correctamente y buscando la espalda del rival, creara infinidad de ocasiones que no subieron al marcador por verdadera mala fortuna. Y así, Manu abrió el marcador para sus colores, un tanto al que siguió otro del pundonoroso Noe, acortando diferencias los de Torrejón, a poco para el descanso.

En la reanudación el dominio fue más claro si cabe y los jugadores presididos por Carlos Cuenca se lanzaron a tumba abierta en pos del portal forastero. Los goles fueron cayendo como fruta madura, siendo Miguel Sanz, Manu, de nuevo y Jonh, los autores de los mismos. Al final el 5-1 reseñado, justo y merecido a todas luces, a la vista de los merecimientos de unos y otros. Destacar dentro del buen tono general de todo el equipo, el primer tiempo de Manu y el segundo de John. Como nota negativa la lesión del propio John, a poco para el final, fruto de una entrada muy fea y sin sentido con el marcador resuelto. El próximo encuentro del Hogar Alcarreño, en Villa de Don Fadrique ante el Villa.

FICHA DELPARTIDO

Hogar Alcarreño: Palomo; Pablo, Valiente, Baeza, Pichi; Moussa, Adrián, Rubio, John, Manu y Noe. También jugaron Miguel, Juan Carlos, Parra, Vito y Ardi

C.D. Torrejón del Rey: Gherorgian; Egea, Pérez, Abadez, Manuel, Aguado, Daniel José, Bartolomé, Álvaro, Juan Antonio y Alberto Martínez. También jugaron Nacho, Pedro Luis y Manuel.

GOLES: 1-0, Manu. 2-0, Noe. 2-1, Daniel José. 3-1, Miguel. 4-1, Manu y 5-1, John

ÁRBITRO: Maldonado Medel del colegio castellano-manchego.

INCIDENCIAS: A. D. Hogar Alcarreño y Torrejón del Rey se han enfrentado en el municipal, Jerónimo de la Morena de Guadalajara, en partido correspondiente a la segunda jornada del Campeonato Regional de Liga en su Primera división Autonómica, grupo IV. 200 espectadores aproximadamente. En los prolegómenos del encuentro se rindió homenaje con una placa conmemorativa al ya ex-jugador de fútbol y del Hogar Alcarreño, Gerardo Saceda Tomico, por su implicación entrega y amor a los colores del club.