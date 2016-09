La Diputación remodela el Museo del Viaje a La Alcarria para hacerlo más atractivo al visitante

Lunes, 26 septiembre 2016

La ‘reapertura’ del museo ha tenido lugar en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, José Manuel Latre, y del presidente de la Fundación Charo y Camilo José Cela, Camilo José Cela Conde, hijo del escritor, así como Jorge y María Cela, hermanos del Nobel, y al que han asistido numerosas personalidades del mundo de la cultura, alcaldes, concejales y autoridades regionales y nacionales.



Latre y Cela Conde han sido los encargados de descubrir una placa en recuerdo de este día; descubrimiento al que han seguido las explicaciones de Jesús Campoamor, afamado pintor y amigo del Nobel que ha guiado una visita a las remozadas instalaciones del museo, ubicado en la Torre del Homenaje a través de sus tres plantas. El acto se ha aprovechado también para entregar algunos de los reconocimientos que no pudieron ser entregados en el acto de cierre del ‘Journey to the Alcarria’ a las personas y empresas que de alguna forma formaron parte de este proyecto que supuso el pistoletazo de salida para comenzar a promocionar el ‘Viaje a La Alcarria’ de Cela como ruta turística y cultural coincidiendo también con el 70 aniversario de su publicación.



El máximo responsable de la Institución Provincial quiso agradecer especialmente la presencia de Camilo José Cela Conde “porque desde el primer momento ha estado dispuesto a colaborar en todas las acciones que estamos llevando a cabo desde la Diputación”.

Remodelación del sistema expositivo



Después de 20 años desde la inauguración de este museo, siendo presidente de la Diputación Francisco Tomey –presente también en el acto- y coincidiendo con el 50 aniversario de la publicación de la obra universal, se muestra ahora totalmente renovado y adaptado a los nuevos tiempos en cuanto a las técnicas museísticas utilizadas. De esta forma, desde el Servicio de Turismo, con el diputado delegado Jesús Parra a la cabeza y en colaboración con el Servicio de Cultura, se han llevado a cabo diversas actuaciones como la colocación de nuevos expositores: 15 vitrinas (6 de 55 cm de ancho y 145 cm de alto, con iluminación independiente led en madera lacada color negro mate con vidrio de seguridad; otras 6 de 110 cm de ancho y 145 cm de alto y 3 de 165 cm x 145 cm); y 7 podiums: 1 para exposición, sin vitrina; y 6 con vitrina de madera también.



A esto se suman 90 cartelas de forex espumado, laminadas de alta calidad, en formato A5, que explican el contenido del cerca del centenar de fotografías que figuran a lo largo de las tres plantas del Museo y 84 cartelas de forex espumado, laminadas de alta calidad, en formato A6, con un grafismo en el que figura la imagen de Cela en su andadura por La Alcarria, y que explican el contenido de todos los elementos expositivos que se encuentran en las vitrinas y podiums del Museo. Para todo esto se ha utilizado un novedoso material integrado por fibras de madera denominado Valchromat y muy utilizado para este tipo de usos.



Y no solo esto, sino que se ha aprovechado también para instalar un nuevo sistema expositivo en altura para colgar el casi centenar de fotografías de lugares, parajes y personajes que constituyen un testimonio excepcional de la andadura de Cela por tierras alcarreñas. Se trata de un rail de aluminio con cable de nylon. Este tipo de cable es la última novedad aparecida en el mercado para todo tipo de exposiciones; viene a sustituir al tradicional cable de acero y resulta de una gran estética teniendo una resistencia similar al cable de acero.



El único museo dedicado a un libro



“El Museo del Viaje a La Alcarria es una de las peculiaridades que tiene este castillo, pero podríamos decir que esta provincia y más allá de la provincia porque, según se dice, es el único museo del mundo dedicado a un libro. Y eso es todo un honor y un orgullo”, ha manifestado Latre añadiendo que “hoy, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Cela, creemos que nos encontramos en un momento clave para llevar a cabo una remodelación en este Museo que lo ha adaptado a los nuevos tiempos”. Situado en el interior de la Torre del Homenaje a través de las tres plantas, en él figuran numerosos objetos personales y mapas utilizados en su recorrido por tierras alcarreñas por el Premio Nobel Camilo José Cela.



“Espero que este cambio sirva para atraer más turistas a nuestra provincia pues se trata de un reclamo más en esta ruta del viaje a La Alcarria que la Diputación está impulsando para asentar como itinerario turístico y cultural”, ha dicho Latre incidiendo en que “Torija fue el tercer destino de Cela en este viaje dentro de nuestra provincia tras Guadalajara capital y el barrio anexionado de Taracena. Y es aquí donde se encuentra nuestro Centro de Interpretación Turística y el Museo que nos ocupa en la Torre del Homenaje. Por ello, seguiremos trabajando para dar a conocer este magnífico castillo, escaparate de Guadalajara, propiedad de la Diputación y sitio obligado de paso para el turista que se anime a recorrer los pueblos de La Alcarria”.



El presidente recordó que en los objetivos principales de la Diputación en este centenario está honrar y recordar la figura y la obra de Cela y conseguir asentar la ruta. Así, el próximo paso será la señalización turística “porque tenemos un enorme potencial que lo estamos dando a conocer como hicimos el pasado mes de junio con el viaje que realizamos con 10 estudiantes de 7 nacionalidades diferentes”. A esto se suman otras actividades como concursos escolares, conferencias, la publicación del Cuaderno de Viajes y la promoción publicitaria y turística como la que se pretende conseguir a través del viaje de prensa especializada, en colaboración con CEOE-Cepyme, que tendrá lugar este jueves y viernes.



Por último, el presidente agradeció el trabajo de todas las personas implicadas en asentar la ruta, tanto alcaldes, empresas, establecimientos hoteleros y hosteleros y también particulares, “porque todos unidos vamos a lograr conseguirlo” junto a los trabajadores de la Diputación.