Azuqueca, elegida para celebrar la XXVI Semana de la ONCE en Castilla-La Mancha

La ONCE ha elegido este año la ciudad de Azuqueca de Henares (Guadalajara) para celebrar la XXVI Semana de la ONCE en Castilla-La Mancha, unas jornadas en las que la Organización trata de mostrar a la ciudadanía la labor social que desarrolla mediante la implicación y la participación en numerosas actividades de sensibilización dirigidas a grandes y pequeños que se desarrollarán entre los días 26 de septiembre al 7 de octubre.

Las actividades se han iniciado hoy con el desarrollo de unas jornadas de sensibilización para escolares en las que van a participar más de 2000 alumnos de los siete colegios de Azuqueca (Maestra Placida, La Paloma, La Paz, Siglo XXI, Virgen de la Soledad, y Giovanni), con ellas se aproximarán al mundo de las personas con discapacidad visual grave y al apoyo que reciben de la ONCE para tener una vida normalizada, conocerán la exposición “Ponte en mi lugar”, en la que profundizarán en la historia del braille y sus usos más cotidianos (botonaduras de ascensores; etiquetado de alimentos y medicamentos…), el modelo de educación inclusiva de la ONCE, el uso de tecnología por personas ciegas y mediante los circuitos de movilidad, desplazarse por una calle con bastón blanco y rojiblanco, respectivamente para personas ciegas y sordociegas, y los ojos tapados sintiendo en primera persona los problemas de bordillos, coches mal aparcados, toldos, etc.

Así mismo y en paralelo a estas actividades, en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares, Avenida Francisco Vives nº 3, desde hoy 26 de septiembre al 7 de octubre, para toda la ciudadanía y en horario de 10’00 a 13´30 y de 19 a 21 h, se podrá visitar la exposición “Ver y Tocar: Exposición Itinerante del Museo Tiflológico de la ONCE”, donde a diferencia de otros museos “todo se debe tocar” y que responde al propósito de dar a conocer las colecciones, servir de promoción a los artistas plásticos con ceguera o discapacidad visual grave, y contribuir a la difusión de la labor de la ONCE en la promoción de la cultura, entre los recursos expositivos cabe destacar las maquetas del Taj Mahal (copia en resina), los Palacios Árabes de la Alhambra (Granada), Patio de los Leones de la Alhambra, etc. Así como numerosos cuadros y esculturas realizadas por personas ciegas o con discapacidad visual grave y material Tiflológico (especifico para ciegos).

La adquisición de los productos de juego responsable de la ONCE por parte de la ciudadanía permite que la labor social de la organización sea posible, propiciando la integración de las personas con discapacidad visual y del resto de discapacidades. El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.