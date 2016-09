Importante victoria ribereña en una de las pistas más difíciles de la categoría

Jueves, 29 septiembre 2016

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 08:00 |

Tras la primera jornada y habiendo conseguido una victoria en casa contra Talavera, el Sacedón rendía visita a la pista del Águilas, uno de los conjuntos más sólidos de la categoría; como viene demostrando en las últimas temporadas. El conjunto sacedonense salió muy entonado al encuentro y dominando el juego, pero poco a poco los locales se fueron quitando de encima el dominio y haciéndose con el control del mismo. Así, los locales consiguieron ponerse por delante a los seis minutos, dando lugar a un partido muy tenso, con poco ritmo y sin buen juego por ninguna de las partes. Después de toda la primera parte igualada, Jorge Viñas, a falta de dos minutos para el descanso, logró el empate a un gol con lo que se llegó al descanso.

Con el empuje moral que la igualada, se suponía que el conjunto visitante se haría con el dominio. Pero no fue así y en un saque de banda encajó el segundo gol por parte local. Los ribereños no dejaron de creer en la victoria y, en una buena jugada colectiva Raúl Nieto, consiguieron la igualada. Siguieron empujando y, de nuevo Viñas, materializó una ocasión para poner por delante a los de Sacedón. El partido de nuevo volvía a trabarse pero, como no podía ser de otra manera según transcurría el encuentro, llegó el empate en propia puerta a falta de seis minutos. Otra vez a empezar para ambos equipos.

Mini, que reaparecía en partido oficial después de seis meses, fue el protagonista final y, cuando faltaban poco más de tres minutos para el final, consiguió con la zurda poner por delante a los ribereños. A partir de ese momento, Águilas sacaba el portero jugador pero sin excesivo peligro; incluso en los primeros intentos a punto estuvieron de sentenciar los de Sacedón.

La defensa visitante se impuso a los ataques de los cinco locales y, cuando no fue así, un par de intervenciones del portero Alex sacaron de apuros a los ribereños, que al final consiguieron alzarse con la victoria por 3-4. Segunda victoria consecutiva en dos jornadas que les aúpa a los puestos de arriba, a la espera de la visita del Minaya la próxima semana