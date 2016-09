Marcos Hortelano y Mª Jesús Algarra se encumbran con la épica subida al Castillo de Belmonte

Miércoles, 28 septiembre 2016

Polideportivo: Atletismo Popular

DEPORTES | El Día 08:05 |

La Subida al Castillo de Belmonte, en su segunda edición, se estrenaba dentro del Circuito en un marco incomparable, El Castillo de Belmonte, punto de salida y llegada, que ofreció a los corredores un escenario perfecto para la entrega de trofeos y los momentos previos a la carrera. El Club Deportivo Belmonte Nature había preparado un recorrido duro pero espectacular. Un rompe-piernas de 8,5 kilómetros que comenzaba con un vertiginoso descenso, para proseguir brevemente por la localidad e iniciarse, en el kilómetro 3, la primera de las subidas al castillo. Una vez alcanzada la cima, una divertida bajada entre los pinos era el preludio de un nuevo paso, esta vez más largo y sinuoso, por las calles de Belmonte. Tras llegar a la Ermita de la Virgen de Gracia, el último kilómetro y medio era un ascenso que poco a poco se iba endureciendo hasta la meta. Señalar que la organización, con la colaboración con Cronomancha, incluyó un cronometraje especial en el último kilómetro para premiar al más rápido en la segunda y última subida al castillo de la carrera.

A pesar de la dureza, los corredores no se amilanaron en ningún momento y consiguieron grandes registros. Así, en categoría masculina, Marcos Hortelano (C. A. Cuenca) obtuvo su segunda victoria consecutiva tras triunfar en Villares del Saz la semana anterior con un tiempo de 28:32. Tras prácticamente un minuto entraba el Alfonso Expósito (MTB Mira) que no se ha perdido ni una sola de las carreras de este año, consiguiendo el segundo puesto. A mayor distancia de los dos primeros entró Francisco Javier Lozano (C. D. Pineda-Cigüela), aunque consiguió ser el más rápido en el tramo especial cronometrado del último kilómetro y llevarse una barra de lomo como premio. El mismo pódium se repitió en la categoría Absoluta de la carrera.

En categoría femenina, fue incontestable el triunfo de la actual líder de la categoría Veteranas A del Circuito, María Jesús Algarra (San Lorenzo de la Parrilla), que también repitió su victoria de la semana pasada en Villares. Fue secundada en el pódium por María José Engra (C. D. Gamo Motilla) y Eva Mª Serrano (C. A. Cuenca), también Veteranas A. Ambas reducen su ventaja en la general de la categoría con Cristina Belmar (C. A. Cuenca), que no participó en la carrera belmonteña.

En el resto de las categorías, los resultados fueron los siguientes:

• En Júnior Masculino, el triunfador fue el dominador absoluto de la general, Carlos Sánchez de la Torre (C. A. Villamayor), que obtuvo también una meritoria 11ª posición en la general. Le secundaron en el cajón David Navarro Masip y Alejandro Medina Rubio (C. A. Villamayor).

• En Júnior Femenina, la primera clasificada fue Mónica Garrido (C. A. Villarta), seguida de Lucía Romero (C. A. Cuenca).

• En Absoluta Femenina, Gema Fernández Osorio (C. A. Villamayor) consiguió llegar a la meta en primera posición. El segundo y tercer puesto fueron para dos atletas de C. A. Cuenca: Gema García Ayllón y Beatriz Chacón Falcón.

• En Veteranos A ganó Jesús Salvador (C. A. Campillo), que consolida su segundo lugar en la clasificación general de la categoría, seguido de cerca por Pedro Luis Ramírez (C. D. Pineda-Cigüela) y José Luis Delgado.

• En Veteranos B, Manuel Espinar (Sporting Hortaleza) sigue con su pleno de victorias en el Circuito. Fue secundado en el cajón por Jesús Martínez (C. D. Jorge Manrique) y Pablo Serrano (Argamasilla de Alba)

• En Veteranas B, el triunfo fue para Ana Belén Rubio (San Lorenzo de la Parrilla), seguida de la actual líder de la categoría, Ascensión Leal (C. D. Gamo Motilla), e Irene Lázaro (Club Atletismo Iniesta).

• En Veteranos C, José Antonio Notario (C. A. El Pinar-Villarrobledo) aprovechó la ausencia del líder de la categoría, Joaquín Saiz (C. A. Running Jara), y cruzó la meta en primer lugar. El segundo puesto fue para Amador Gómez (C. A. Cuenca), y cerró el cajón José Ramón Beltrán (C. D. Gamo Motilla).

• En Veteranas C, el orden de llegada fue María Fe Moral (C. D. Gamo Motilla), Raquel Torrijos (Correligero Cuenca) y María Isabel García (San Lorenzo de la Parrilla). Las tres continúan su apretada lucha por la clasificación general de la categoría a falta de dos carreras para la finalización del Circuito.

• En la categoría femenina por equipos, las ganadoras fueron las chicas del C. A. Cuenca, que continúan con su dominio abrumador en la esta categoría. Las segundas clasificadas fueron las atletas de San Lorenzo de la Parrilla, y las terceras las chicas del C. D. Gamo Motilla.

• En la general por equipos se repitió el pódium de la categoría femenina. El C. A. Cuenca fue seguido de San Lorenzo de la Parrilla y del C. D. Gamo Motilla.

Para finalizar, en la categoría local no hubo sorpresas. El campeón fue el mejor atleta del C. D. Belmonte Nature durante el año: Javier Campos, que consiguió un estupendo 22º puesto en la general. Cerca de un minuto después entró un excepcional Gonzalo Valdés (5º en la categoría de Veteranos B), seguido de cerca por un Ángel Herrada que está realizando un impresionante final de temporada. Lejos quedaron otros corredores que querían dar la sorpresa colándose en el cajón de mejores locales, como Julián Guijarro, Jaime Almodóvar o Miguel Ángel Saiz, pero que no tuvieron ninguna opción ante el gran estado de forma de los tres primeros. Tras un estupendo refrigerio para reponer fuerzas, muy agradecido por los participantes, se realizaba la entrega de premios y trofeos de la mano del Diputado de Medio Ambiente y Deportes de la Diputación Oscar Pinar y la concejala del ayuntamiento belmonteño y también diputada provincial Paloma García Casado.

En definitiva, una gran mañana de atletismo organizada por el C. D. Belmonte Nature y la participación de Protección Civil de Belmonte y de diversos pueblos de la comarca, la Asociación de Mujeres de Belmonte, la Cofradía Virgen de Gracia, la Peña Cadista “Que somos de otro lao”, Minardi Fútbol Sala, Ayuntamiento de Belmonte y otros muchos vecinos de la localidad. Su desinteresada colaboración tuvo como consecuencia un éxito organizativo aplaudido por los corredores y asistentes.