Denuncian el estado del consultorio médico de Férez

Martes, 27 septiembre 2016

Albacete

| ELDIAdigital.es

Las mejoras de condiciones en las que se encuentra el consultorio médico de Férez forman parte de una reivindicación diaria por los vecinos de Férez (Albacete) desde que el pasado año una tubería de agua superior reventó una noche e inundo todo el consultorio. Aunque no tan extremas como las que ahora denuncia Dirección Provincial de Sanidad, que denunció el pasado mes de Junio la insalubridad del centro de salud y la inseguridad que presenta en sus instalaciones, donde esta misma semana se han fotografiado averías en las tuberías de agua potable, luces de emergencia y fluorescentes sin luz, sin tapa, con un ruido constante infernal, techos desprendidos, líneas de internet y fax con mal funcionamiento, según inspección realizada por la Consejería de Sanidad con fecha 30 de Julio de 2016.



Por ello, los vecinos trasladan diariamente sus quejas a los diferentes grupos políticos que dirigen el ayuntamiento de Férez instándoles a que sean subsanadas estas deficiencias de forma urgente por el atroz estado del consultorio, con la única respuesta del alcalde, “si el Ayuntamiento dispusiese de los medios económicos mínimos para solucionar este problema, ya estaría hecho desde el primer día, el inconveniente es que no los hay, por este motivo el Ayuntamiento de Férez ha instado a la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad, a través de un escrito oficial el pasado 5 de agosto, solicitando ayuda urgente y no hemos recibido respuesta alguna”, según Luis Dionisio López, edil de Férez.



Los vecinos denuncian públicamente el, más que preocupante, estado del Consultorio Médico local, cuyas deficiencias estructurales suponen claramente un peligro para la integridad física de los pacientes y personal sanitario. Es por ello “Que exigimos a la Consejería de Sanidad y al mismo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, D. Emiliano García Paje, que adopte de forma urgente las medidas correctoras oportunas, entendiendo que, no es de recibo, y no se entiende a su vez, que la Consejería de Sanidad no haya acometido las medidas necesarias para acabar con estas deficiencias desde que tuvo conocimiento del estado del centro dada la peligrosidad de la situación”, afirma Amalio López, portavoz de la asociación “Solución al Consultorio Médico de Férez”.