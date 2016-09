Cospedal espera que su "generosidad" con Page sea "un toque de atención" al PSOE

Martes, 27 septiembre 2016

En declaraciones a la Cope, recogidas por Europa Press, Cospedal ha destacado la "generosidad" que supone su oferta al PSOE regional, ahora que Podemos ha roto el acuerdo que permitió gobernar a García-Page, porque quien ganó las elecciones de mayo de 2015 fue el PP. "Cuando se han ganado las elecciones (esta oferta) es una muestra de generosidad, es bueno que lo vea todo el mundo y sobre todo el PSOE", ha resumido.

La dirigente 'popular' ha opinado abiertamente que su oferta "podría ayudar" a desbloquear la formación de Gobierno central. Es más, ha apuntado que en el Congreso hay siete diputados socialistas castellano-manchegos, aunque ha puntualizado que sabe perfectamente que estos no van a romper en ningún caso la disciplina de voto socialista.

En cualquier caso, sí espera que con esta oferta la gente vea que los políticos pueden "ser muy generosos", que pesa más el "amor" a España y que a algunos les interesa más "el interés general que ocupar un sillón determinado". "Le apoyaríamos (a García-Page) con tal de que haga cosas sensatas y no tenga que verse forzado a gobernar con Podemos, es una muestra de lo que estamos predicando en toda España", ha insistido.

El PP lleva meses diciendo al PSOE, en el intento de recabar su apoyo para el Gobierno central, que está dispuesto a sostenerle en comunidades y ayuntamientos en caso de que Podemos le retire sus apoyos por pactar con el PP en el Congreso.

En cuanto a si cree que Page puede aceptar su oferta, arriesgándose a que le acusen de connivencia con el PP precisamente en un momento en que está enfrentándose a la dirección del PSOE, Cospedal ha recalcado que el 'barón' socialista se ha opuesto públicamente a pactar con Podemos y los independentistas para llegar a la Moncloa. "Si tiene ese discurso a nivel nacional no entiendo por qué no puede tenerlo a nivel autonómico, no se entiende esa incoherencia", ha espetado.

"LO DE LOS INCUMPLIMIENTOS ES CIERTO"

Por otro lado, ha evitado valorar si la decisión de Podemos de romper con Page es precisamente un castigo por oponerse a un acuerdo nacional y ha señalado que la formación 'morada' la ha justificado por incumplimientos del pacto de Gobierno. Es más, ha apostillado que "lo de los incumplimientos es cierto", avisando a Page de que "no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo".

"No se puede estar diciendo una cosa para que te escuchen fuera de Toledo y otra dentro, los ciudadanos piden un mínimo de coherencia", ha insistido a Page.

Tras insistir en que el PSOE no puede poner el futuro de España en manos de quienes quieren romperla, ha afirmado que, dado que hay "voces críticas en el PSOE, "lo lógico" es que estas se oigan antes del sábado, o como muy tarde el sábado en el Comité Federal del PSOE, y que éstas "tuvieran algún efecto".

DISPUESTOS A HABLAR EN EL PAÍS VASCO

Por otro lado, se ha referido al resultado de las elecciones en el País Vasco para decir que el PP ha "salvado bastante bien los muebles", perdiendo sólo un escaño, y en una situación en la que los 'populares' son "tan clave para la gobernabilidad como puede serlo el PSOE".

Sin prejuzgar nada, ha dicho, el PP está dispuesto a hablar y a llegar a acuerdos que sean positivos para los vascos. En todo caso, ha asegurado que aunque no haya acuerdo "el clima de entendimiento tiene que existir y no se pueden romper los puentes continuamente con tal de que no gobierne la lista más votada si es el PP". "Ese no puede ser el objetivo político de gran parte de los partidos porque con eso no se consigue nada", ha alegado Cospedal.