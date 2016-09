El Gobierno regional no cree que prosperase una moción de censura del PP

Martes, 27 septiembre 2016

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, se ha mostrado convencido de que en caso de que el PP presentase una moción de censura contra el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ésta no prosperaría "por las declaraciones que han hecho los grupos políticos, incluido Podemos".

En una entrevista en Radio Castilla-La Mancha que recoge Europa Press, sobre el ofrecimiento que este lunes hacía el PP al Gobierno de Castilla-La Mancha para asegurar la gobernabilidad en la región y que el PSOE no tuviera que depender de Podemos, Hernando ha dicho que "hay que ser coherentes y no lanzar mensajes en clave Madrid, sino únicamente en clave Castilla-La Mancha". "Nosotros no queremos ganar ningún punto con nadie en Madrid de cara a la formación de Gobierno", ha insistido.

Preguntado sobre si en la ruptura del pacto ha podido influir también el debate interno del PSOE, tras admitir que "el PSOE ha perdido el norte" --en referencia a los resultados electorales de esta formación en el País Vasco y Galicia--, se ha mostrado confiado en que no "se haya perdido el norte" en el sentido de que haya habido "malas interferencias", un extremo que ha descartado.

Aunque ha admitido que es "evidente" que hay cuestiones que resolver, ha defendido que ha de ser después de la formación de un gobierno central. "No podemos estar mirándonos el ombligo cuando lo que exige la situación actual, y es lo que estamos haciendo, es mirar a los ojos a la gente", ha agregado.

LAS PRESIONES DE PODEMOS

Dicho esto, ha insistido en la idea de que Podemos Castilla-La Mancha ha decidido romper el acuerdo de investidura de forma "unilateral, sin ningún tipo de consulta interna", y que esa decisión, "por descarte, solo puede responder a presiones" y al debate interno que se vive en la formación morada.

Y es que Hernando ha desmentido que el Gobierno regional no esté cumplimiento con lo comprometido en dicho acuerdo de investidura, añadiendo que si hay cosas que no se están llevando a cabo es porque están "en el tejado de Podemos", como la Ley de Participación Ciudadana o la Ley de Auditoria de la Cámara de Cuentas, que según él, la formación que lidera José García Molina lleva revisando varios meses. "Si no se cumple el pacto es por ambas partes", ha insistido.

No obstante, aunque ha asegurado que las políticas del Gobierno regional no van a cambiar, porque está llevando a cabo el programa del PSOE "complementado por el pacto de investidura", sí que ha advertido de que lo que está "en entredicho" es la aprobación de los presupuestos del 2017, que "eran la esperanza renovada de muchas familias de la región".

Y es que el portavoz del Ejecutivo autonómico ha insistido en que es "mucho lo que hay que recuperar y reconstruir" y que la región "no se puede permitir el lujo de tener estos periodos de reflexión", en alusión al tiempo que le ha reclamado la formación morada. "Si quieren tenerlo tienen derecho, pero que sea lo más rápido posible para que nadie sufra las consecuencias", ha concluido.