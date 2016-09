El PP no entiende por qué Page no ha respondido todavía a la solicitud de reunión hecha por Cospedal

Martes, 27 septiembre 2016

El PP de Castilla-La Mancha ha señalado este martes que no entiende por qué el presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, no ha respondido todavía a la solicitud de reunión hecha por la presidenta 'popular' en la región, María Dolores de Cospedal, tras la ruptura por parte de Podemos del pacto de investidura.



"Todavía no ha salido --García-Page-- y no ha contestado a esa solicitud de reunión", ha indicado el diputado regional del PP Carlos Velázquez en una rueda de prensa, en la que ha añadido que ese encuentro no puede demorarse mucho más porque, de lo contrario, "entenderíamos que Page está jugando a otra cosa".

En este sentido, el parlamentario 'popular' ha reiterado que el PP regional va a actuar con "prudencia y responsabilidad", ofreciendo su apoyo "leal y sincero" al Gobierno de García-Page "para todo aquello que pueda ser bueno para los ciudadanos y para sacar a nuestra región de la crisis en la que se encuentra".

FECHAS "LÍMITE"

Con todo, se ha remitido a dos fechas "límite" para la región como son la presentación del borrador de los presupuestos regionales --el próximo viernes-- y el Debate de Estado de la Región --los próximos días 5 y 6 de octubre-- para ver qué hacen tanto PSOE como Podemos y "si todo es un teatro".

Preguntado por si el apoyo del PP a García-Page en Castilla-La Mancha pudiera ser contrapartida para que los socialistas dejen gobernar a Mariano Rajoy, Velázquez ha dicho que "no". "Quizá la gente lo pueda pensar pero nada más lejos de la realidad", ha agregado.

"El ejemplo está en que nosotros ya ofrecimos al PSOE gobernar con nuestro apoyo en Castilla-La Mancha", ha indicado el parlamentario 'popular' para agregar que esta propuesta de Cospedal, "al no ser nueva, es evidente que no surge de una cuestión en Madrid".