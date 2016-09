Rodríguez: “Zamora es aún más incumplidora que su jefe"

Martes, 27 septiembre 2016

ciudad real

Ciudad Real | El Dia

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, ha indicado que Pilar Zamora “es aún más incumplidora que su jefe, por lo que no entendemos a qué espera Ganemos para romper el pacto de perdedores que la convirtió en alcaldesa pese a haber perdido las elecciones”.

Rodríguez, en rueda de prensa, se ha referido a los engaños continuos de Zamora y de su equipo de Gobierno de concejales liberados. Además, ha recordado que ha pasado año y medio desde la toma de posesión y no se ha cumplido ninguno de los acuerdos que, según Ganemos, eran fundamentales para dar su apoyo al PSOE. Así, ha puesto como ejemplo que “no se ha quitado la Zona Azul, ni se han remunicipalizado los servicios que se prestan a través de empresas, ni se han cumplido los compromisos con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”. En su opinión, “Pilar Zamora se ríe de Ganemos pero a ellos les da igual ser cómplices de sus mentiras y de su nefasta gestión”.

Al margen de esta cuestión, el portavoz popular ha informado sobre las propuestas que presentará el Grupo Municipal Popular al Pleno ordinario que se adelanta a mañana porque la alcaldesa se va otra vez de viaje. Son, según ha manifestado, “propuestas que no buscan el enfrentamiento, sino sumar y que son fruto de nuestro conocimiento de las necesidades de esta ciudad. Bien porque son problemas que sufrimos a diario o bien porque son demandas que nos han hecho llegar colectivos o particulares para solucionar problemas concretos”.

La primera de las mociones tiene que ver con la seguridad de los funcionarios del Ayuntamiento ya que sucede con cierta frecuencia que los trabajadores de determinados servicios del Ayuntamiento se enfrentan a situaciones desagradables en sus puestos de trabajo, situaciones que a veces pueden derivar en violencia física. Con el ánimo de buscar una solución así como de prevenir estas incidencias en los centros de trabajo públicos municipales, el Grupo Popular plantea la conveniencia de disponer de un protocolo de actuación en caso de agresiones a empleados públicos.

La segunda quiere fomentar la actividad turística y gastronómica de nuestra ciudad. El Grupo Popular cree que hay cierta inercia en cuanto a actividades muy consolidadas que vienen del anterior Gobierno municipal del PP y que hay que dar un paso más, por lo que va a solicitar que se inicien los trámites para la presentación de la candidatura de Ciudad Real al proyecto de Capitalidad Gastronómica 2018 y que nuestra ciudad se incluya en la Red de Ciudades Creativas en Gastronomía de la UNESCO.

La tercera propuesta trata sobre un problema que se está agravando en nuestra ciudad que es el de las ocupaciones ilegales de viviendas. Cada vez son más los ciudadanos angustiados que se acercan al Grupo Popular para contarnos las situaciones que están viviendo en cuanto a ocupaciones en distintos puntos de la ciudad. También hace unos días, visitamos el barrio de La Granja y pudimos comprobar la magnitud del problema allí. El PP considera que al PSOE se le está yendo el asunto de las manos porque, escudándose en que no tienen competencias, los ocupas campan a sus anchas. Por ello, piden que la alcaldesa deje de mirar para otro lado y lidere la lucha contra estas ocupaciones ilegales, que se cree una mesa de trabajo con todas las administraciones competentes y que se elabore un protocolo de actuación público y efectivo, que se cree una oficina de asesoramiento y asistencia legal a los vecinos afectados por las ocupaciones, que en muchos casos no saben a dónde ni a quién dirigirse.

La cuarta y última propuesta tiene que ver con la autovía Ciudad Real-Toledo. Se trata de la misma moción que se ha presentado en todos los municipios situados en la N-401 y que están afectados por los problemas que supone no tener una conexión mediante autovía, sobre todo a la hora de un mayor desarrollo económico, y también los problemas de seguridad y de siniestralidad que tiene la actual nacional.

A Rodríguez le consta que esta moción hace tiempo que se remitió al Ayuntamiento de Ciudad Real para que el Gobierno municipal la presentara pero sorprendentemente han hecho oídos sordos. “Debe ser que este tema no les interesa. No les interesa acortar distancias con la capital regional para favorecer el desarrollo económico ni eliminar los peligros que la carretera representa para los miles de usuarios de esta vía. Se ha presentado y aprobado en los ayuntamientos de Fernán Caballero, Malagón, y Fuente el Fresno y curiosamente no se ha presentado ni en Ciudad Real ni en Miguelturra (Peralvillo)”, ha apuntado.

El Grupo Popular pide que se construya la autovía por el trazado de la actual N-401 partiendo de Ciudad Real y pasando por los municipios mencionados anteriormente. Además, pide que posteriormente tenga continuidad hasta Córdoba por lo que se propone instar al Gobierno de España y al de Castilla-La Mancha a que presenten lo antes posible un nuevo trazado que pase por la N-401 y sea respetuoso con el medio ambiente.