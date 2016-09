Zenet: "El éxito es conseguir identificarte con lo que has soñado hacer en la vida"

Martes, 27 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

"Antes siempre dependíamos de alguna empresa que nos produjera el disco y ahora lo hemos hecho nosotros. Aunque yo siempre he sido independiente a la hora de hacer lo que quería porque siempre me han dejado", plantea a Europa Press el artista, nacido en Málaga en 1967.

En esta línea, añade que este proyecto le ha hecho "estar muy en contacto con el público", haciendo partícipes "a los mecenas de todo el proceso de grabación, mezcla y edición". "He tenido que hacer prácticamente un diario audiovisual. Te vinculas mucho porque manufacturas la mayoría de las cosas", destaca.

Y agrega, bromeando pero con orgullo: "He firmado más de 500 discos sin repetir ninguna dedicatoria porque quería que fuera realmente especial. Esto obliga a tener dedicación y tener paciencia, sabiendo que te debes a la gente. Yo no estaba acostumbrado porque no soy muy tecnológico, y he tenido que entrenar para echar mano del móvil durante todo el día".

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT

Lo que no ha cambiado en Si sucede, conviene, ha sido la participación de sus escuderos habituales, el letrista Javier Laguna y el compositor y guitarrista José Taboada, con la premisa, eso sí, de buscar nuevos caminos y "salir de la zona de confort para componer". "Me gusta arriesgar y cuando sales de esa zona te encuentras con que estás cantando un género que igual harías para otro tema", explica.

Así, desvela Zenet que había géneros que "quería hacer desde hace tiempo como salsa, jazz latino y son cubano", que se añaden a la balada brasileña, el pop latino e incluso el folk. Un repertorio variopinto apoyado en una banda con una nueva base rítmica encabezada por el batería y percusionista Moisés Porro y completada por el contrabajista Yrvis Méndez y los ya habituales Manuel Machado (trompeta), Ove Larson (trombón) y Pepe Rivero (piano).

"Me aportan mucha calidez", resalta Toni Zenet sobre sus nuevos fichajes, al tiempo que asegura que está en "nuevo ciclo vital muy luminoso" en el que vive "menos la noche". "Y eso se nota mucho", apostilla, para luego destacar que este disco "nace de las mañanas". "Sale de la composición mañanera y de los ensayos que se hacen en las mañanas más luminosas, en las que la voz suena diferente", apunta.

A pesar de esta apertura musical y los cambios de hábitos, el malagueñoo bromea al renocer que no puede escapar de sí mismo, por lo que tampoco falta el tango en uno de los cortes, titulado Perdona. "Es que el tango me permite pedir perdón", reconoce, al tiempo que alaba el trabajo en la producción general de todo el disco de Carlos Nerea, quien le ha ayudado a "tener un sonido más limpio y universal".

PRESENTACIÓN EN MADRID

Si sucede, conviene tendrá una presentación especial este miércoles 28 de septiembre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid en un recital para el que ya no quedan entradas y que contará con "algunas sorpresas y algún invitado". "Pero será algo puntual. Queremos hacer por primera vez el repertorio de las once canciones del disco. Y añadiremos algunas de nuestras queridas compañeras que nos acompañan desde hace tiempo", avanza sin querer anunciar más detalles antes de tiempo.

Ya el mes próximo, Zenet visitará otras ciudades como Zaragoza (27 de octubre, Teatro de Las Esquinas), Sevilla (28 de octubre, Espacio Joaquín Turina), Cuenca (4 de noviembre, Teatro Auditorio), Ceuta (5 de noviembre), Toledo (11 de noviembre, Sala El Pícaro), Valladolid (12 de noviembre, Teatro Concha Velasco), Barcelona (24 de noviembre, Barts) y Málaga (27 de diciembre, Teatro Cervantes).

"Después habrá más, estamos cerrando ya para después de Navidad. Tenemos el ojo puesto al otro lado del charco, ya que esta vez editamos en México el disco (con Cafete). Además, tengo un par de sueños que quiero cumplir, uno de ellos es Buenos Aires. Pero vamos poquito a poquito", adelanta, de nuevo reservándose los detalles.

Y es que Zenet mira al futuro sin prisa pero también sin pausa, paladeando lo que él considera el éxito, que no es otra cosa que "conseguir hacer lo que a uno le gusta en la vida y poder vivir de ello". "Conseguir identificarte con lo que has soñado hacer en la vida, no ese éxito superlativo con el que no puedes ni ir por la calle", sentencia.