Bunbury, Amaral, Leiva, Corizonas y Álvaro Soler compiten en los MTV EMA 2016

Martes, 27 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Adele les sigue muy de cerca con cuatro, junto a Coldplay nominados a "Mejor artista rock", Lukas Graham a "Mejor artista revelación" y Shawn Mendes a "Mejor artista masculino".

Rihanna y Drake cuentan con tres nominaciones cada uno, incluyendo la de "Mejor canción" por su colaboración en Work. Estos se verán las caras con Adele y el hit que ha batido todos los récords "Hello", Justin Bieber y la pista de pop electrónico "Sorry", Lukas Graham y la balada de pop soul "7 years" y Mike Posner y el éxito dance "I Took A Pill In Ibiza", todos nominados a "Mejor canción".

Además, ya se puede votar en www.mtvema.com a la categoría de Mejor Artista Español, en la que este año los nominados son Enrique Bunbury, Amaral, Leiva, Corizonas y Álvaro Soler.

Los MTV EMAs 2016 se emitirán en directo el domingo 6 de noviembre a partir de las 20:00 hORAS desde el estadio Ahoy Rotterdam de Róterdam.