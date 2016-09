El Gobierno regional reduce a la mitad los expedientes de la Ley de Dependencia que estaban sin resolver

Martes, 27 septiembre 2016

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reducido prácticamente a la mitad las resoluciones de PIA (Programa Individual de Atención) que se encontraban en lista de espera desde julio de 2015, al tramitar 11.670 expedientes, un 43 por ciento de los 26.619 que el Ejecutivo de Emiliano García-Page se encontró “guardados en los cajones de la Consejería de Bienestar Social”.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que esta mañana ha informado de los acuerdos del Consejo de Gobierno, entre los que ha destacado la aprobación de una prórroga del Programa Temporal de Refuerzo de los servicios de Dependencia existentes en cada una de las direcciones provinciales.

En total, el Ejecutivo autonómico destinará a esta prórroga un presupuesto de 787.000 euros destinados a la contratación de 36 funcionarios interinos entre valoradores, técnicos PIA y auxiliares administrativos: 26 por un periodo de un año y 10 por un periodo de 4 meses. De ellos, 8 seguirán prestando sus servicios en Albacete, 9 en Ciudad Real, 8 en Cuenca, 7 en Toledo y 4 en Guadalajara.

Hernando ha explicado que esta prórroga del programa temporal de refuerzo ha permitido revertir en trece meses esta situación, ya que el pasado mes de agosto el Sistema de Autonomía y Dependencia de Castilla-La Mancha sumó 5.531 beneficiarios más que en julio de 2015 redujo en 5.924 los expedientes de PIA (Programa Individual de Atención) pendientes de resolver, logrando así el mejor mes de agosto desde 2012.

En palabras del portavoz, se trata de personas cuya dependencia “no era importante para el anterior Gobierno” y a las que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha reducido a la mitad el tiempo medio de espera desde que se recibe la primera solicitud hasta que se concede una prestación o una ayuda económica o en materia de recursos humanos.

Hernando que ha valorado estos datos “sin darnos golpes de pecho y teniendo claro que hay que seguir en esta dirección”, ha pedido también al Gobierno de España que cumpla lo recogido en la Ley de Atención a la Dependencia y aumenta hasta el 50 por ciento la aportación que realiza a las Comunidades Autónomas para la financiación de este sistema y que, en el caso de Castilla-La Mancha, apenas se sitúa en un 18 por ciento.

Implantación de la LOMCE en la región

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado solicitar al presidente del Senado la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión General de Comunidades Autónomas para valorar la situación actual de implantación de la LOMCE en cada uno de los territorios. “Nos parece muy bien que el ministro de Educación en funciones abra una ronda de contactos con toda la comunidad educativa, pero entendemos que también lo tiene que hacer con las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial, donde podamos expresar nuestras preocupaciones y saber cómo va a afectar esa implantación a los cursos de primaria y bachillerato, no sólo a lo largo de este curso y también en el que viene”, ha indicado Hernando.

Para el portavoz, la sensación es que el Ministerio de Educación en funciones “quiere dar marcha atrás pero no sabe cómo”. Así, ha afirmado que “si es una cuestión de orgullo o de no perder una imagen o aún más credibilidad de cara a la opinión pública, que no se preocupen porque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a ofrecer ser parte de la solución y no parte del problema. Siempre y cuando no suponga la implantación de una Ley que toda la comunidad educativa rechaza y que supone un agravio enorme a todas las familias de Castilla-La Mancha y por supuesto del resto de España”

Positivo balance del turismo en la región

En otro orden de asuntos, y con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora hoy, Hernando ha explicado que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de un balance en materia de turismo en la región. Así el portavoz ha destacado que, en lo que llevamos de año, en materia de establecimientos hoteleros, Castilla-La Mancha es el segundo destino que más crece en pernoctaciones con un 9,9% y es el destino que más crece en incremento de viajeros, un 9,3%. Y además ha apuntado que si se compara con la media nacional, el crecimiento es tres veces mayor.

En cuanto al turismo rural, en el acumulado anual, ha señalado que somos el destino que más crece en viajeros, con un 26,5% es decir el doble que la media nacional que se sitúa en 12,5%. Y también en el acumulado anual, somos el tercer destino que más crece en pernoctaciones, un 23,2% muy por encima de la media del país que se sitúa en el 14,1%. Además, ha remarcado, somos el tercer destino más demandado en materia de turismo rural.

Para el portavoz “el alma que está detrás de estos números, está en las buenas cifras de creación de empleo y generación de riqueza en la región, y es que hasta la fecha el incremento de afiliación a la Seguridad Social es el segundo mayor incremento de los destinos de interior”. Por ello ha asegurado “estamos satisfechos pero vamos a seguir trabajando en esa dirección y es el fruto de un programa piloto que se ha puesto en marcha, principalmente en Guadalajara y Cuenca”.

Además Hernando ha terminado ofreciendo el balance de visitas a las dos grandes exposiciones que el Gobierno regional ha puesto en marcha este año con motivo del IV Centenario de la muerte de Cervantes. Así en el municipio alcarreño de Sigüenza, con la exposición ‘aTempora’ ya se han superado las 35.000 visitas y en la ciudad de Cuenca, la exposición ‘La Poética de la Libertad’, ya ha recibido más de 25.000 visitas.

Comprometidos con la ciudadanía

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, Hernando se ha referido a la ruptura del acuerdo de investidura por parte de Podemos y que ha valorado “no como una ruptura con el presidente García-Page o con el PSOE sino con la ciudadanía de Castilla-La Mancha”.

El portavoz del Gobierno ha reiterado la sorpresa del Ejecutivo regional ante una decisión que, ha insistido, “no se debe a circunstancias autonómicas” y sí a “circunstancias ajenas a la situación política de Castilla-La Mancha”, sobre todo “cuando hace pocos días estábamos aprobando un techo de gasto con Podemos y estábamos manteniendo reuniones para sacar adelante los Presupuestos de 2017, que suponen la esperanza de muchísimas familias”.

Nacho Hernando ha pedido “no intoxicar la política autonómica de la nacional” ya que “tenemos un pacto de investidura que estamos cumpliendo al 57 por ciento”, además de recordar que algunas de estas medidas, como la Ley de Participación o la Ley de Auditoría Pública “llevan meses en el tejado de Podemos”.

Respecto al apoyo que la secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha ha brindado al Ejecutivo de García-Page ante este nuevo escenario, el portavoz regional ha avanzado que será el propio presidente regional responda “personalmente” a este ofrecimiento.

Asimismo, ha confirmado que esta decisión no alterará el calendario fijado para el Debate sobre el Estado de la Región, que se celebrará los días 5 y 6 de octubre.

Ayudas a deportistas de élite

El Consejo de Gobierno también ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a deportistas de élite en Castilla-La Mancha, tanto olímpicos como paralímpicos y que, en algunos casos, podrán llegar a los diez mil euros. Hernando ha destacado que la principal novedad de esta convocatoria es que los deportistas lesionados que antes perdían esta ayuda van a poder recuperarla.

En total, estas ayudas estarán dotadas de 300.000 euros para que los deportistas de alto nivel puedan dedicarse a conseguir los mejores resultados ayudándoles a financiar parte de sus gastos.