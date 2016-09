El CCEE avisa de que la "prioridad" en inmigración es que las personas puedan ser integradas "y no olvidadas"

Martes, 27 septiembre 2016

"No basta con garantizar una casa, aún siendo importante y tan necesario, sino --que esa persona-- se sienta amada, acompañada, escuchada, seguida en el tiempo, y no olvidada una vez que ha sido acogida e incorporada a la sociedad", ha indicado a preguntas de los medios durante una rueda de prensa en Toledo el secretario de la Comisión Caritas in Veritate del CCEE, Luis Okulik.

Esa ha sido una de las reflexiones del encuentro para abordar la integración de los refugiados después de su acogida que han celebrado unos 40 responsables de Migraciones de la Iglesia católica en Europa, entre obispos, directores y técnicos, donde se ha puesto de manifiesto que además de la caridad hacia las personas que escapan de zonas de guerra o de otras situaciones, es necesario afrontar ese proceso integrador.

Okulik ha destacado que "en los últimos dos años el gran trabajo fue acoger a las personas en situaciones difíciles y muchas Cáritas tenían un trabajo organizado en proporción a las necesidades y se vieron desbordados por la llegada de inmigrantes", algo que "se ha llegado contener bastante", aunque ahora la preocupación no solo pasa por darles escuela y cobertura sanitaria sino por "sostener humanamente a las personas".

TRABAJO VOLUNTARIO

La CCEE no ofrece números concretos de inmigrantes porque ya están para ellos "las cifras oficiales de la UE" y hay "variaciones continuas". "El trabajo no es tanto mirar cuentas sino mirar a los ojos a los inmigrantes", ha destacado, resaltando, además, la importancia del número de voluntarios y su "trabajo admirable y de adaptación", teniendo en cuenta que una cosa es la asistencia de primera necesidad que se presta en Cáritas, por ejemplo, y otra atender a refugiados, con una cultura y un idioma distinto.

En el mismo sentido, el director de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Luis Pinilla, ha comentado que en el caso de España estas personas "van directamente a las instituciones de acogida que el Gobierno ha encomendado" y que la iglesia está "de forma subsidiaria" para realizar labores de acompañamiento, ya que no sólo llegan personas "de la crisis siria" sino también de otros lugares como Marruecos, Ceuta o Melilla.

Pinilla ha subrayado que España se adhirió "libremente" al compromiso de acoger a 17.000 personas y que es "muy importante" cumplir con ese compromiso que esperan que "se haga cuando más rápido" mejor --por el momento se ha "reubicado" a unos 567 personas lo que es una cifra "irrisoria"--, pero también ha puesto el acento en que las disponibilidades de la iglesia española en todas las diócesis preparadas para la acogida "pueda revertirse en función de los que ya están aquí".

MIGRACIONES "FORZADAS"

Durante la cita celebrada en Madrid todas las conferencias episcopales han debatido sobre las problemáticas principales del fenómeno migratorio actual a la luz del Año de la Misericordia, prestando especial atención "al trabajo cotidiano con gente que desea o está obligada a dejar su tierra, su casa, sus efectos o su red de relaciones humanas, por distintos motivos", entre los que, según Okulik, no solo figura la violencia o la guerra sino también el cambio climático y fenómenos como la sequía y las inundaciones "que provocan una migración forzada".

"Se ha tratado de monitorizar lo que cada conferencia episcopal anda viviendo y está haciendo en este momento, para acompañar la emergencia del aumento del flujo migratorio", ha manifestado el secretario de la Comisión Caritas in Veritate del CCEE, que ha citado "otros aspectos a considerar vinculados a este tema" como la inmigración china y el tráfico humano de personas, una "forma muy cruel y moderna de esclavitud".

Sobre este último aspecto ha recordado que, a voluntad del Papa Francisco, se ha constituido un grupo de trabajo --Santa Marta Group-- cuyo objetivo es "crear una red de colaboración entre conferencias episcopales y jefes de policía de los distintos países del mundo, para tratar de crear un sostén jurídico y de asistencia humana para las personas que caen en esta red de esclavitud moderna".

ACUERDO CON TURQUÍA

De otro lado, a preguntas de los medios por el acuerdo de la UE con Turquía para contener la llegada de migrantes, Luis Okulik ha reseñado que la Iglesia católica "mantiene una gran prudencia frente a las actuaciones políticas, porque muchas veces necesita moverse en circunstancias de necesidades más que de recta administración ordinaria".

"Seguramente la iglesia aprecia todo lo que se pueda hacer para proteger la vida, la seguridad de las personas que se encuentran en situación de abandono de su propia tierra" ha indicado, para añadir que la iglesia no hace "un balance de la actuación política en sí sino de las ventajas que pueda traer". "Cualquier acuerdo que se puede hacer a nivel gubernamental es muy positivo siempre que tutele a las personas, que garantice que las personas podrán poco a poco reencontrar un camino que jurídicamente y humanamente los ayude a reconstruir su existencia", ha concluido.

Tras la rueda de prensa, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha agradecido el trabajo realizado durante estos dos días por las conferencias episcopales de Europa, en la que se incluyen las actuales 33 conferencias episcopales europeas