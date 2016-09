El Ayuntamiento amplía las bonificaciones por contratación de empadronados hasta el 50% del IAE

Miércoles, 28 septiembre 2016

Con la anterior redacción de la Ordenanza, estas bonificaciones del impuesto a la contratación de empadronados alcanzaban hasta el 30% del mismo, en función del incremento de plantilla que se realizara. Ahora, se elevan hasta el 50% del impuesto. La medida es posible porque recientemente el consistorio ha cancelado uno de los créditos bancarios que tenía suscritos (en concreto, el que se mantenía con Liberbank, antigua CCM), por valor de más de 625.000 euros. “Al amortizar este préstamo reducimos el porcentaje de endeudamiento del consistorio de modo notable, y la Intervención municipal nos ha permitido incrementar estas bonificaciones, porque no ponen en riesgo el equilibrio presupuestario”, explicaba el alcalde, José García Salinas. Además, la modificación se ha aprovechado para clarificar los coeficientes del impuesto en las distintas categorías o zonas del municipio establecidas, y también para ajustar algunas deficiencias detectadas, respecto a nomenclatura de algunas calles.

La propuesta ha salido adelante con el visto bueno de los cuatro concejales de PSOE y los dos de “Vecinos por Cabanillas” (el edil de IU se ha ausentado por enfermedad), y con el voto en contra de los 5 concejales del PP (grupo en el que también se ha excusado un concejal, que no ha podido asistir por asuntos personales). Los populares han justificado su rechazo señalando que, aunque son favorables al incremento de las bonificaciones, mantienen el voto negativo que expresaron cuando se incrementó este impuesto el año pasado, ya que consideran que la subida puede perjudicar a la implantación de nuevas empresas. Por su parte, el alcalde ha recordado que la subida del IAE aprobada en 2005 sólo afecta a empresas grandes, con facturaciones de más de un millón de euros anuales, y ha dicho que, pese al incremento, Cabanillas sigue teniendo una carga impositiva inferior a la de los municipios del entorno. Al tiempo, García Salinas ha defendido la necesidad de que las empresas más pujantes contribuyan a la creación de empleo, bien acogiéndose a las bonificaciones, bien mediante impuestos que permitan al Ayuntamiento sacar sus propios planes.

Nueva tasa por documentos policiales



No ha sido esta a única modificación fiscal aprobada en el Pleno de este miércoles, ya que también se ha aprobado una subida de la tasa que regula la expedición de documentos por parte de la Policía Local, que pasa de 60 a 100 euros por documento. Se trata de una tasa que no afecta a los vecinos, que no la abonan, pero que sí pagan las compañías aseguradoras que reclaman de la Policía Local la elaboración de informes de atestados en caso de accidentes. “El jefe de la Policía Local ha remitido un informe en el que nos alerta de que las aseguradoras, para ahorrarse costes pagando peritajes que les corresponden, están abusando de la solicitud de informes a los agentes locales. Con la plantilla que tenemos, esto hace que los policías tengan que detraer horas de estar en la calle a hacer este papeleo, y hemos considerado necesario incrementar el coste del trámite”, explicaba el primer edil, José García Salinas. La medida ha contado con el voto a favor de PSOE y VxC, y la abstención del Grupo Popular.



Delegación de competencias y Comisión de Deslinde

Otro punto aprobado en el Pleno ha sido una delegación de las atribuciones del Pleno en la Alcaldía, de manera temporal y sólo hasta finales de año, para poder tramitar proyectos de inversiones de obras que se van a realizar en estos meses, sin necesidad de convocar plenos extraordinarios para ello. La causa de esta excepcionalidad es que, con motivo de una sentencia judicial ganada por los ayuntamientos a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, esta entidad va a reducir durante 6 meses el costo del recibo del agua que expide al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. Así, los recibos que la MAS pasa al consistorio pasarán de unos 34.000 a unos 4.000 euros mensuales entre las mensualidades de julio y diciembre de 2016. “Con estos 30.000 euros mensuales de ahorro durante seis meses vamos a hacer obras en la red de suministro de agua que no estaban previstas en el Presupuesto de este año. Como los plazos son muy ajustados, es necesario que se puedan tramitar los expedientes desde Alcaldía sin pasar por Pleno. No obstante, los informes quedarán a disposición de la oposición para que puedan consultarlos en todo momento”, ha explicado el primer edil, José García Salinas. La propuesta ha salido adelante con la unanimidad del Pleno.

Por otro lado, también se ha aprobado por unanimidad el nombramiento de una comisión municipal encargada de negociar el proceso que se ha iniciado para delimitar con precisión los límites del término municipal en la parte que pega Guadalajara capital. Tras una negociación de última hora para cerrar su composición, la comisión ha quedado conformada por el alcalde, José García Salinas; los concejales del Equipo de Gobierno Luis Blanco (PSOE) y Manuel Gallego (IU); el concejal de la oposición Josué Martín (PP); los técnicos municipales Miguel Díaz (secretario) y Pablo García Pernia (topógrafo); y los vecinos de la localidad Ángel Luis Moreno (agricultor) y Félix Blanco (concejal del Ayuntamiento durante tres décadas).

También en materia de Urbanismo cabe reseñar que se aprobado un punto, incluido de urgencia en el Orden del Día, y que viene a resolver un viejo contrato del año 2007 con un agente urbanizador del sector urbano UR13, incumplido por parte de la empresa. El punto se aprueba una vez que se ha recibido informe favorable al mismo por parte del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. El expediente era necesario cerrarlo para proceder a la demolición subsidiaria por parte del Ayuntamiento de un edificio ruinoso del municipio, que amenaza con desplomarse. La medida ha contado también con la unanimidad de todos los grupos.