Mägo de Oz actuará este viernes en la Plaza de España de Valdepeñas

Miércoles, 28 septiembre 2016

En rueda de prensa celebrada esta tarde, el teniente de alcalde de Cultura, Turismo, Comercio y Educación, Manuel López Rodríguez, ha explicado cómo surgió la actuación de la mítica banda en Valdepeñas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Me pusieron encima de la mesa una serie de artistas y grupos y no lo dudé en ningún momento, no por menospreciar a otros artistas, pero ese tipo de grupo hacía mucho tiempo que no venía a Valdepeñas y por eso decimos que Mägo de Oz actuase en la ciudad", ha señalado.

López Rodríguez ha alabado la iniciativa de fusionar la cultura y el patrimonio a través de este programa impulsado por la Diputación de Ciudad Real, en el que el Ayuntamiento colabora con los gastos de montaje de escenario, sonido e iluminación.

En este sentido, el vicepresidente de la Diputación, David Triguero, ha señalado que aunque la administración provincial ha aportado más de 140.000 euros a este programa "no sería posible sin la ayuda de los Ayuntamientos, que montan toda la producción del concierto, escenario e iluminación, y es una labor que sin ellos sería muy difícil sacarlo adelante".

MISHAKAL DE TELONEROS

El concierto dará comienzo a las 21.45 horas con la música del grupo valdepeñero Mishakal que actuará como telonero de Mägo de Oz, la mítica banda ofrecerá a partir de las 22.30 horas un extenso repertorio de temas que se recogen en una veintena de álbumes publicados desde que el grupo arrancó a finales de los 80 y del que destaca el último, 'Finisterra: Ópera rock' que vio la luz en noviembre del pasado año.

La banda ha editado temas propios, tributos y recopilaciones que han dado el salto al mercado europeo y americano. Entre los temas más conocidos por el público destacan 'Fiesta pagana', 'Molinos de Viento', 'Hasta que el cuerpo aguante', 'La costa del silencio' o 'La posada de los muertos'.