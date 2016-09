Labián informa que el Servicio de Guardería Rural se debe valorar con el Consejo Local Agrario

Jueves, 29 septiembre 2016

manzanares (ciudad real)

Ciudad Real | El Dia

La portavoz del equipo de gobierno, Beatriz Labián, inició su intervención alegando “que entendemos que no podemos aceptar su ruego”, pues no era forma de presentar un ruego, para ello Labián explicaba que partía de la idea de que un ruego es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. “Usted sin embargo, no nos ha rogado, sino que nos ha exhortado literalmente” a que se inicien todos los trámites legales necesarios para la creación y puesta en funcionamiento de un servicio de guardería rural, y no a que se estudie la posibilidad de la creación de este servicio.



Dejando demagogia aparte -decía la portavoz-, antes de eso “usted habrá hecho algún estudio o valoración económica de los costes y los trámites que implicaría esto”, además de si había contado con los sectores afectados. Igualmente la edil recriminaba al portavoz de UPyD si había valorado cuánto costaría el servicio y cómo se financiaría. Por ello Beatriz Labián le preguntaba sí lo haría a través de una tasa, en este caso se tendría que elaborar una ordenanza. También se preguntaba si debería soportar el coste el ayuntamiento o los propietarios en función de la superficie y la calificación de las mismas, o tal vez mancomunarlo con otros municipios.



Supongo por lo tanto -añadía-, que habrá estimado cuantos efectivos harían falta, a qué superficie y a cuántos propietarios afectaría. Habrá estudiado los costes de contratar una empresa, y la necesidad o no de adquirir medios técnicos como vehículos y material de video vigilancia. Habría sido muy importante que lo hiciera antes de traer “este ruego”, manifestaba la Portavoz del Equipo de Gobierno, Beatriz Labián, antes de exigir la puesta en marcha de este servicio. Sobre todo “Señor Romero-Nieva habría sido muy importante que antes de lanzarse sin paracaídas”, el portavoz hubiera valorado la posibilidad de presentar este ruego en el foro adecuado, que no es otro que el Consejo Local Agrario, ya que la “organización del servicio de guardería rural, la determinación de sus funciones y competencias y la elaboración de sus ordenanzas” está recogido en el artículo 2 de su reglamento.



El Consejo Local Agrario es el foro idóneo, donde además de los grupos de la Corporación Municipal, están todos los representantes de los sectores afectados e interesados. Labián terminaba su intervención expresando que, podía entender que a Romero-Nieva le convenciera más traerlo a pleno sin estudiar la propuesta mínimamente, “ya que la repercusión, relevancia mediática y política es mucho más importante en sesión plenaria que en el seno del consejo”. “Como comprenderá no podemos adoptar esta decisión”, dejando a un lado a la Comunidad de Regantes, a las Asociaciones Agrarias, a la Oficina Comarcal Agraria, los Cooperativistas, cazadores, agricultores y ganaderos.