El GDR Campo de Calatrava abrirá en próximos días la convocatoria de ayudas del Leader 2014-20

El pasado 8 de septiembre la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava firmó con la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha el convenio para aplicar la estrategia de desarrollo local participativo en la comarca, de acuerdo con la medida 19, del Leader del PDR de Castilla-La Mancha 2014-20. La Junta directiva de ayer diseñó la convocatoria de ayudas que se someterá a la aprobación de la Asamblea en próximos días, abriéndose la concurrencia de la misma, con un sistema que modifica sustancialmente las formas de adjudicar ayudas o el régimen de concesiones respecto al programa anterior.

El cuadro financiero de la estrategia de desarrollo local participativo del GDR Campo de Calatrava, en su primera asignación dispondrá de una cantidad cercana a los 3 millones de euros de ayudas públicas hasta la anualidad 2019, de los cuales el FEADER aportaría 2.654.247 euros; la Junta de Comunidades 206.441 euros y la Administración General del Estado aporta 88.474 euros.

15 municipios y sus 5 pedanías

El ámbito territorial que abarcará será el de los 15 municipios de la Asociación, incluidas las cinco pedanías: Aldea del Rey, Almagro, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo.

La junta directiva del GDR del Campo de Calatrava, como gesto de buena voluntad, decidió no presentar alegaciones contra la resolución definitiva de la Consejería , que desestimaba las alegaciones presentadas, por el Grupo, al considerar que aunque la cantidad era inferior en 245.487 a la asignada en la primera resolución provisional aceptada por el grupo el 29 de junio, no podían paralizar el trabajo del grupo con este tema, aun estando en desacuerdo con esa reducción, para no agravar los constantes retrasos en la puesta en marcha del programa.

De los casi 3 millones de euros que corresponderían al Campo de Calatrava, unos 2,3 millones irían destinados a estrategias de desarrollo local; otros 90.120 euros a Cooperación interterritorial y transnacional y cerca de 576.000 euros a costes de funcionamiento y animación, con la limitación de ejecutar el 75% de la estrategia en municipios de menos de 10.000 habitantes.

El Convenio permite una solicitud de anticipo y constitución de un aval para sufragar los costes de funcionamiento, por la mitad del importe de estos gastos, un total de 287.837 euros, estudiándose en Junta directiva las propuestas presentadas por cuatro entidades bancarias.

Ruta de la Pasión Calatrava, agradecimientos y nuevos retos

Miguel Angel Valverde informó a la Junta Directiva de la declaración de la Ruta de la Pasión Calatrava como Fiesta de Interés Turístico Nacional, resolución de la Secretaría de Estado de Turismo que apareció publicada el pasado 19 de septiembre en el BOE. “Esta declaración es un estímulo para todos y una gran responsabilidad de cara a la próxima edición de la Ruta, por el previsible aumento en la llegada de turistas, que serán sin duda más exigentes con nosotros por lo que agradeció el informe favorable de la Junta de Comunidades y la celeridad de la Secretaría de Estado de Turismo para esta declaración”, comentó.

El presidente de la Asociación felicitó de manera especial a todas las hermandades de pasión, auténticas protagonistas de la Ruta de la Pasión Calatrava mostrando su reconocimiento y apoyo al trabajo continuo realizado por las mismas, así como a los 10 ayuntamientos y a las asociaciones implicadas. El Presidente abogó por tender los puentes necesarios que permitan, desde el máximo respeto, comenzar ya a trabajar para dotar a la Ruta de la Pasión Calatrava del 2017 de la brillantez que se merece.

La junta directiva aprobó además la celebración de la próxima asamblea en dos semanas, y posteriormente la organización de unas Jornadas LEADER para que todos los promotores de la comarca conozcan bien cuáles son las oportunidades que se les abren para invertir y poder beneficiarse de estas ayudas, así como los criterios de selección e intensidad de las ayudas. Y decidió acudir a la convocatoria de talleres de empleo de 2017, solicitando alguno relacionado con Semana Santa.