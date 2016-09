Barreda apuesta por "no tener miedo" a la abstención para "condicionar" después las políticas

Jueves, 29 septiembre 2016

El ex presidente de Castilla-La Mancha y diputado socialista José María Barreda ha pedido al PSOE que no tenga "miedo" a plantearse la abstención en el Congreso para permitir que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno, porque cree que con sus 85 diputados puede "condicionar" las políticas del gobierno, derogar leyes y plantear reformas porque los 'populares' no tienen mayoría absoluta.

Pero esa capacidad de ser ahora "determinantes", ha añadido, se terminará a su juicio si se celebran otras elecciones generales, en las que el PSOE cree que saldrá perjudicado. "No le interesa al PSOE en este momento ir a unas elecciones. Creo que estamos obligados a no engañarnos a nosotros mismos y no plantear imposibles", ha agregado.

Barreda ha hecho declaraciones esta mañana en el Congreso de los Diputados, en TVE y en RNE, en las que ha insistido en su apuesta por un gobierno entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos, pero que esta fórmula es imposible, como también lo es en su opinión un pacto que incluya a los partidos independentistas.

Sólo queda, ha recalcado, elegir entre elecciones o abstenerse y en su opinión, la primera opción sería "mala" para el PSOE, que podría bajar de los 85 diputados que ahora tiene y puede hacer valer en el Congreso frente al PP.

"Y no es mejor socialista el que más se opone sino el que más consigue para los intereses generales y para los trabajadores. Somos 85 diputados, somos pocos pero determinantes", ha dicho.



SANCHEZ TIENE QUE DIMITIR

Barreda ha asegurado también que cuando dimite la mitad de tu equipo de dirección, como ha ocurrido con la Ejecutiva que preside Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, sólo cabe la dimisión. "Un secretario general lo debe ser de todos y debe tener vocación de mayoría, no de capillita, sino de una gran catedral", ha dicho.

Pero no ha querido entrar en qué pasos tiene que dar ahora el PSOE porque no conoce los Estatutos a fondo, ha argumentado, y porque cree que el problema no es legal, sino político. "¿Puedo gobernar el partido cotnra la mitad del partido? ¿Podemos ir a unas elecciones en estas circunstancias? ¿Acaso no sabemos que los partidos castigan mucho las divisiones internas?", ha recalcado.

Sobre la posibilidad de que Susana Díaz decida intentar ser secretaria general del PSOE, ha interpretado que debería dejar la Junta de Andalucía porque es un cargo que requiere dedicación absoluta. "Tendrá que pensarse mucho qué hacer si se diera la circunstancia", ha añadido.