Los regantes del sureste albaceteño piden que se les "tenga en cuenta" en el Decreto de Sequía

Jueves, 29 septiembre 2016

Agua

Albacete | ELDIAdigital.es

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha y la Plataforma de Regantes de la Cabecera del Segura han pedido formalmente a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que se les "tenga en cuenta", a la hora de repartir las ayudas, tras la aparición el pasado 24 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ampliación de la declaración de sequía para las cuencas del Júcar y el Segura hasta el próximo 30 de septiembre.

Esta petición se produce tras la reunión de la ministra el pasado 19 de septiembre con el presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en las que "se jactaba", según el secretario regional de UPA, Julián Morcillo, de haber aprobado más de 250 millones de euros para distintas medidas con el objetivo de "poner agua a disposición de los regantes del Levante".

"Tenemos que recordarle a la ministra que de esos 250 millones a Castilla-La Mancha no ha llegado ni un solo céntimo", ha asegurado Morcillo, por lo que desde UPA opinan que esta es "una posición política sectaria que siempre atiende a los problemas y peticiones del Levante". Ante esto, Julián Morcillo le ha recordado a Tejerina que "el 25% de la cuenca del Segura pertenece a la provincia de Albacete y no se puede tratar de esa forma a esta región".

Morcillo ha añadido que para el Ministerio de Agricultura y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) "Castilla-La Mancha no cuenta, el sureste de Albacete no existe, y los regantes de la cabecera del Segura no son de su jurisdicción".

Por su parte, el presidente de la Plataforma de la Cabecera del Alto Segura, Guillermo Sánchez Negrillo, ha pedido una solución "global" porque la "sequía es para todos igual" y ha informado de que han mandado a la ministra de Agricultura un escrito para que "no puedan alegar desconocimiento" de los graves problemas que están atravesando.

Y es que, según afirman, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura "el único esfuerzo que han hecho ha sido quebrantar la normativa, habiendo incurrido incluso posibles irregularidades". Irregularidades, ha continuado Sánchez Negrillo, que ya han puesto en conocimiento de los tribunales de Justicia, como "falsedad documental" y "cohecho", al haber presentado caracterizaciones de los acuíferos de forma "interesada" para conseguir la aprobación del Plan de la Cuenca, en base a una sobrexplotación, que lleva en vigor desde hace aproximadamente un año.

SIN DIFERENCIAS

Ante esta situación, desde la Plataforma de la Cabecera del Alto Segura piden que no "haya diferencias entre los territorios" que pertenecen a la cuenca, y han solicitado también que les dejen "usar" los recursos subterráneos con los que cuenta esta zona del sureste albaceteño para paliar su situación. Desde UPA C-LM le han pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que "se ponga al frente" de las demandas de los regantes de la cabecera del Alto Segura, negociando con el gobierno central.

Julián Morcillo ha recordado también que en los dos últimos procesos de planificación "no se ha tenido en cuenta para nada las necesidades de la cuenca alta del Segura", ni sus alegaciones para poner en marcha infraestructuras comprometidas como "obras de emergencia para cultivos leñosos, la derivación de manera temporal de caudales para atender 32.000 hectáreas de leñosos, una sustitución de bombeos en la zona de Agramón o mejorar las tomas de agua de algunas comunidades de regantes".

En este sentido, el secretario regional de UPA ha dicho que en una reunión mantenida hace un año con el presidente de la CHJ y el comisario de agua, les dieron su "compromiso" de trasladar estas peticiones al Ministerio de Agricultura y a día de hoy "nada de nada".

Morcillo ha finalizado advirtiendo de que se les "están secando los árboles", y los niveles de salinización de los suelos en algunas zonas son "inaguantables". Problemas "cada vez más graves" --ha señalado-- que se han acentuado ante la situación de que este año sólo se han registrado precipitaciones de 130 litros por metros cuadrado, cuando la media de los últimos años ha sido de 365.