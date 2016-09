El festival de cine musical documental In-Edit suma a su programación 24 nuevos títulos

Jueves, 29 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Dentro del homenaje que el festival realizará a los 40 años del punk habrán películas internacionales, en colaboración con British Council, como 'Rough Cut and Ready Dubbed', 'Rude Boy' y 'Punk Attitude'.

Y en este homenaje, dentro de la Sección Punk Nacional, también se podrán ver las cintas documentales 'Lo que hicimos fue secreto', 'Inadaptados', 'No somos nada' y 'Las más macabras de las vidas'.

Siguiendo con películas nacionales, dentro de la Sección Panorama Nacional estarán las películas 'Autosuficientes', 'Geometría del esplendor', 'NO', 'A Flamenco Tale', 'Joan Manén. Variacions sense tema', 'Sin Permiso' y 'The Origins of Music'.

Asimismo, dentro de las nuevas películas confirmadas para la Sección Oficial Internacional se encuentran 'The Man from Mo'Wax', 'I Called Him Morgan' y 'We Are X'.

A la sección 'Etnia Barcelona presenta La Mirada' se suman dos nuevos títulos como son 'Mali Blues' y 'Yallah! Underground', y entre el resto de documentales confirmados estarán 'Eat That Question-Frank Zappa In His Own Words', 'Zivan Makes a Punk Festival', 'I Am David!', 'Presenting Princess Shaw' y 'Quilapayún, más allá de la canción'.

YA ANUNCIADOS

Además de la proyección del documental 'Supersonic' sobre la banda británica Oasis y centrado en los hermanos Gallagher, el certamen ya había anunciado que esta edición homenajeará a la música punk en el 40 aniversario de su nacimiento poniendo el acento en el origen del movimiento y su reflejo en España.

El certamen contará con la participación del realizador, músico y periodista londinense Don Letts, que en 1977 fue el primero en documentar la escena punk inglesa con su cámara y la referencial 'The Punk Rock Movie'.

El In-Edit proyectará para celebrar los 40 años del punk 'Hated: GG Allin & The Murder Junkies', de Todd Phillips; 'Jubilee', de Derek Jarman; 'The Blank Generation', de Ivan Král, y la historia de Sex Pistols 'The Filth and the Fury', de Julien Temple.

El festival se inaugurará con el documental 'Omega', de José Sánchez-Montes y Gervasio Iglesias, sobre el disco en el que colaboraron Enrique Morente y Lagartija Nick, y se cerrará con 'Gimme Danger', de Jim Jarmusch, sobre The Stooges y la figura de Iggy Pop.

En la programación también se proyectarán 'A poem is a naked person', sobre el universo de Leon Russell; 'A song for you: The Austin City Limits story' sobre el programa musical; 'Blur: New World Towers'; 'Gary Numan: Android in La La Land', y 'Cool Cats', sobre los jazzmen Ben Webster y Dexter Gordon.

También se verán 'I am Thor'; 'Imagine waking up tomorrow and all music has dissapeared' sobre Bill Drummond, y 'Strike a Pose', que narra la vida de los seis bailarines que acompañaron a Madonna en el Blonde Ambition Tour, entre otros.

La sección 'La mirada de Etnia Barcelona' que, partiendo de la música, contará historias de rebeldía y compromiso, y en la que habrá títulos como 'Raving Iran', sobre hacer música house en Irán, y 'Fonko', un periplo que repasa las nuevas músicas africanas.

El festival presentará el libro 'In-Edit. Made in Barcelona' (Comanegra), con edición de Toni Castarnado y la colaboración de 75 personas, y realizará un fanzine impreso en papel que se repartirá gratuitamente entre los espectadores.