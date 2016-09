Soriano saca adelante en el Pleno una reivindicación histórica de los vecinos del barrio Cañicas-Imaginalia

Jueves, 29 septiembre 2016

Pedro Soriano, concejal en el Ayuntamiento de Albacete, sacó adelante su propuesta de abrir la calle Montesa, desde las vías Poeta Antonio Matea Calderón hasta Martínez Ibáñez, en la sesión plenaria que se celebró esta mañana en el Consistorio. El edil recibió el apoyo de los grupos municipales PSOE y Ganemos. “Se cumple así una reivindicación histórica de los vecinos del barrio Cañicas-Imaginalia para que esta zona en expansión gane en movilidad”, aseguró.

En la moción de Pedro Soriano se solicita al Ayuntamiento de Albacete que “adopte las medidas adecuadas para que los técnicos municipales elaboren un proyecto de urbanización y otro de expropiación, aprobando la correspondiente reserva de crédito ampliable en los Presupuestos de 2017, para cumplir con las obligaciones legales establecidas en las Bases de Régimen Local”.

El concejal lamentó que su propuesta no haya sido respaldada por el Partido Popular y Ciudadanos. “Estas dos formaciones no se preocupan por los vecinos de Albacete, tan sólo se ciñen a votar en contra de mis propuestas por rencillas del pasado y políticas de acoso-derribo”. Asimismo, Soriano pidió al alcalde reprobado, Javier Cuenca, que la moción aprobada no se quede “en papel mojado” como ocurrió con otros proyectos (Depósito de agua del parque La Fiesta del Árbol) aprobados en Pleno.