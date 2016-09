Presentadas las actividades del Asilo-Residencia que celebra en el Día Internacional de las Personas de Edad

Jueves, 29 septiembre 2016

Villarrobledo

| ELDIAdigital.es

Este sábado día 1 de octubre tendrá lugar una actividad incluida en el proyecto Atención Centrada en la Persona que está llevando a cabo Residencia Ntra. Sra. de la Caridad con el apoyo de Fundación Montemadrid y Bankia y que persigue potenciar y poner en valor la figura de las personas mayores. Se trata de un acto en el que podrá participar todo el público asistente y que se ha hecho coincidir con la celebración del Día Internacional de las personas de edad.

La concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, acompañada de Almudena Alite, coordinadora de esta residencia, ha sido la encargada de presentar ante los medios de comunicación esta actividad.

Como fondo se podrá disfrutar de la exposición que quedó inaugurada el pasado viernes día 23 de octubre y que complementa la actividad que tendrá lugar este sábado día uno.

Como bien indicaba Herrera, es importante dar la relevancia que se merece a las personas de edad ya que en la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050 las personas de 60 o más años serán de más de 2.000 millones, es decir más del 20% de la población mundial.

Se hace evidente la necesidad de prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad y los problemas a los que se enfrentan muchas de ellas.

Pero también es muy importante la contribución esencial que la mayoría de hombres y mujeres de edad pueden seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad si se encuentra con las garantías adecuadas.

En los últimos años, el envejecimiento de la población ha conducido a la introducción de nuevas políticas y programas en las que el sector social ha ocupado un lugar central. Las administraciones públicas a todos los niveles, desde el local al nacional, han asumido parte de esa responsabilidad, y se han creado nuevas instituciones o han modernizado las existentes a fin de buscar formas de responder gradualmente a los problemas que se enfrentan las personas de edad.

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designa el 1º de octubre Día Internacional de las personas de Edad.

La OMS ha utilizado para este año el lema: “Personas mayores- Una nueva fuerza para el desarrollo”

Por su parte, Almudena Alite ha señalado que las personas mayores contribuyen enormemente a la sociedad, transmitiendo experiencia y conocimientos a la sociedad, cuidando a sus familias. En España, por ejemplo, el cuidado de personas dependientes y enfermas es en su mayoría llevado a cabo por personas mayores, en especial mujeres.

Tales contribuciones al desarrollo, solo pueden ser aseguradas si las personas mayores disfrutan de adecuados niveles de salud para lo que deben adoptarse apropiadas políticas que persigan en envejecimiento saludable a lo largo de toda la vida.

Residencia Ntra. Sra. de la Caridad se compromete a seguir contribuyendo a ello, y es por lo que debemos empezar por realizar una justa y correcta valoración de las personas mayores, centrarnos en sus capacidades y no en sus limitaciones, en sus fortalezas y no en sus debilidades, en que un proyecto de vida acaba cuando ya no hay vida, pero no antes.

El acto que se celebrará el 1 de octubre en el Claustro del Ayuntamiento de Villarrobledo, y que dará comienzo a las 19.00h, constará de tres talleres simultáneos al que podrá incorporarse todo aquel que lo desee.

Los talleres estarán a cargo de personal técnico del centro; terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y animadora sociocultural, y desarrollaran actividades de musicoterapia, gerontogimnasia y realización de broches. Actividades habituales en la Residencia y que queremos compartir con las personas que acudan al acto y en las que esperamos que participen activamente.

La clausura del acto estará a cargo de Teresa Ortega, Presidenta de Fundación A. Residencia Ntra. Sra. de la Caridad y contará con la presencia de distintas personalidades del panorama político y social.