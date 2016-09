Arevalillo incide en la importancia de crear comunidad

Jueves, 29 septiembre 2016

Torrijos

Toledo | El Día

Durante el acto de coronación de reina y damas de las Fiestas de la Sementera de Torrijos (Toledo), celebrado este miércoles por la noche en la Plaza de España, el alcalde, Anastasio Arevalillo, incidió en la importancia de crear comunidad. El regidor local contó que, tras escuchar decir que en Torrijos en comparación con otros pueblos existía poca colaboración ciudadana y constatar cómo muchos de sus habitantes no se conocían entre sí, llegó a la conclusión de que Torrijos ha ido creciendo tanto que “muchos ya no nos conocemos y eso me preocupa porque una cosa es vivir en un sitio y otra sentirse parte de la comunidad o de la sociedad de Torrijos.

Si no nos sentimos comunidad, si no sentimos nuestras calles y Torrijos como nuestro, nunca veremos mal que alguien arranque un banco o nunca nos pondremos a denunciar a aquella persona que vemos que no recoge los excrementos de los perros”, dijo, añadiendo que “falta la parte de que todos seamos uno, que sintamos como herida lo que se pueda hacer en cualquiera de las calles de Torrijos y lo sintamos como si lo estuvieran haciendo en nuestra propia casa”. En este sentido, Arevalillo, recalcó la necesidad de “hacer cosas juntos, y en eso estamos”. Puso como ejemplo de acciones que el Gobierno Municipal está planteando para dar solución a esa situación, una sencilla actividad como fue el rodaje del spot promocional de la Sementera, realizado principalmente para crear ese sentimiento de unidad. “Da repercusión a Torrijos pero nos sirve sobre todo para pasar un día divertido, alegre, estando juntos, con gente que no se conoce que a lo mejor no hubiese tenido otro momento para poder charlar, hablar y que nunca se hubiera conocido, y haciendo eso, creamos comunidad”, aseguró. En referencia a las fiestas de la Sementera de 2016, el alcalde torrijeño hizo especial hincapié en la recuperación de los desfiles de moros y cristianos y en la voluntad de reforzar el hermanamiento entre Torrijos y el municipio alicantino de Aspe. Informó igualmente que Protección Civil y Policía Local trabajarían a pleno rendimiento para garantizar la seguridad estos días, contando este último cuerpo con entre 4 y 6 efectivos las 24 horas durante estas fiestas de la Sementera, en las que además habrá instalada una ambulancia.



Por otro lado, Arevalillo, reconoció igualmente el esfuerzo tanto de su Equipo de Gobierno como del resto de grupos políticos en una legislatura muy plural para el Ayuntamiento de Torrijos y tuvo también palabras de agradecimiento, entre otros, para la pregonera, Belén Acevedo, licenciada en medicina y cirugía, especialista en medicina familiar y comunitaria así como en ginecología y obstetricia.



Acevedo, que ejerce de ginecóloga en la unidad de reproducción asistida de la Fundación Jiménez Díaz, durante su pregón, quiso hacer un pequeño homenaje a las mujeres de Torrijos por su fuerza de voluntad para conseguir compatibilizar la vida profesional con el cuidado de sus hijos. Se refirió también a la ayuda que ella presta para cumplir su sueño a mujeres que tienen dificultad para acceder a la maternidad por diversos motivos. “Son ejemplos admirables de constancia, lucha y dedicación de un sueño que nadie dijo que fuera fácil. Quiero creer que parte de esa constancia, de esa lucha y de esa dedicación la hemos heredado de nuestras madres, que no tuvieron las facilidades que tuvimos otras generaciones, que también trabajaron mucho en casa y algunas fuera de ella, como la mía, y que supieron sacrificarse por conseguir un futuro mejor para sus hijos y mantener el núcleo familiar unido”, manifestó visiblemente emocionada. Por otra parte, Acevedo se hizo eco del gran orgullo que siente por su pueblo, Torrijos, también por vocablos no recogidos en la RAE como “enferiarse” y principalmente por su gente, destacando el carácter generoso y tolerante con el forastero de esta población, acostumbrada a recibir a numerosos habitantes procedentes de otros lugares.



La reina de la Sementera 2016, Helena Lorenzo Flores, junto con las damas Melissa Salazar García y Alexia María Anita fueron coronadas como tales en este acto, que contó asimismo con la presencia, entre otros, del presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el Director Provincial de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Pascual Aguado; la Diputada de las Cortes de Castilla La Mancha, Charo García Saco; el Diputado de Fomento de Empleo y Desarrollo Económico de la Diputación de Toledo, Jaime David Corregidor; alcaldes y concejales de Torrijos y comarca; el Presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Gutiérrez; el Capitán de la Guardia Civil, Manuel Hidalgo; el Jefe de la Policía Local, Luciano García; el párroco, Federico Vega; además de representantes de asociaciones, de la comunidad educativa y hermandades locales.

También la concejal de Festejos, Ester Martínez, subió al escenario para desear unas felices fiestas a los torrijeños y torrijeñas y se entregaron los premios correspondientes al concurso Arts Sementera, recayendo el otorgado al mejor cartel anunciador en Rebeca Martínez. Por otra parte, el ganador del concurso de fotografía fue Juan Antonio Morales, en poesía el premio se lo llevó Manuel Gómez-Hidalgo mientras que en el concurso de micro-relatos encadenados la vencedora fue Antonia Manzano.



Tras este evento, a las 00,00 tuvo lugar la pólvora en las inmediaciones del recinto ferial “Maesa” y seguidamente, la actuación de la orquesta “Diamante” en la Plaza de España. La programación festiva continuará en Torrijos hasta el próximo domingo, 2 de octubre. Para más detalles sobre la misma, esta puede consultarse en la web municipal: www.torrijos.es.