El Toledo intentará hacer bueno el empate ante el Navalcarnero ganando en La Palma

Domingo, 2 octubre 2016

Fútbol: Segunda B (Grupo II)

DEPORTES | El Día 09:00 |

El C.D. Toledo afronta este fin de semana un desplazamiento largo y complicado hasta las Islas Canarias donde le espera el Mensajero en el Silvestre Carrillo de La Palma a partir de las 12.30 horas. Campo difícil ante un equipo que, especialmente en casa se hace fuerte y que se lo pondrá dificil a los toledanos, que llegan de igualar sin goles ante el Navalcarnero en el Salto del Caballo.

Su objetivo es recuperar esos dos puntos para no ver como las cuatro primeras posiciones se les escapan. Para el partido, la gran novedad es que Onésimo no podrá sentarse en el banquillo. Seis partidos le cayeron tras su expulsión el pasado domingo. Tampoco estará el lesionado Barranco y podría haber cambios en el once al igual que sucedió en Matapiñonera.