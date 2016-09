El trinchamiento del PSOE

Viernes, 30 septiembre 2016

la belleza convulsa

BLOGS | Emilio Arnao

Nunca en la historia del PSOE -si evitamos aquellos Congresos sobre marxismo sí o marxismo no, ya ancestrales- había habido tanto cisma de tan acústica y popular y pública azotaina como lo que está ocurriendo en estos días. Me extraña sobremanera que el foco de la actualidad sobre impopularidad no esté del lado del Partido Popular, el cual, sólo por el hecho de estar siendo juzgado como partido íntegro como una estructura corrupta, ya debería evitar toda esa ancianidad de tongada para dejar paso a las nuevas generaciones, mucho más pulcras y festivas. Pero no, el trueno ha despertado en la casa de Ferraz. Yo, si he de ser sincero, no comprendo nada. O sí lo comprendo. Diré por qué:

El origen de esta Cruzada se debe a la aparición de otra izquierda que se originó a partir del 15M y años más tarde con la construcción de Podemos. Las huestes de Pablo Iglesias son la verdadera causa de todo lo que está pasando en el socialismo español. La disminución de los escaños en las diferentes convocatorias electorales -europeas, autonómicas, municipales, generales- ha provocado esta división de los socialistas al no entender el por qué del fracaso del PSOE en los diferentes comicios. Insisto, todo ello ha ocurrido porque la izquierda de toda la vida ha sido fragmentada por la irrupción de los quincemayistas. Si no hubiera existido esa nueva tonadilla en el mapa político español, ahora el PSOE incluso podía haber ganado todas las elecciones, tras el carnaval de corrupción del Partido Popular.