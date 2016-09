¡¡Señor González Mena, la Alcarria conquense también existe!! (Partido Popular de Huete)

Viernes, 30 septiembre 2016

OPINIÓN | ELDIAdigital.es

Sr. González Mena, desde la ciudad de Huete nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos y perplejos de sus declaraciones públicas donde se preguntaba en qué iba a beneficiarse la provincia de Cuenca con la inversión de la Diputación en el convento de Sto. Domingo de Huete; Sr González de Mena sino lo sabe, Huete está en la Alcarria Conquense y esta comarca es una de las cuatro de las que se compone la provincia de Cuenca, una zona afectada por una grave despoblación que ha observado impasible como en los últimos 30 años no se han realizado las inversiones necesarias y resulta que ahora, más bien, desde hace tres años, la Diputación Provincial de Cuenca y su presidente, se acuerda de nosotros invirtiendo en nuestro rico legado patrimonial con un único objetivo de fijar población. Además de decir que no somos de Cuenca argumenta que se va a invertir en un edificio privado; Sr González Mena le quiero explicar una cosa, en esta comarca de la Alcarria la inversión pública debe liderar la creación de empleo y riqueza y por qué le digo esto, porque ningún empresario está dispuesto a rehabilitar ningún convento ni iglesia en una comarca de las más deprimidas de España y que sigue perdiendo población, por lo que necesitamos más que nunca el empuje de la administración para que luego sea la inversión privada la que cree empleo y logre frenar nuestro éxodo rural.



En Huete, y en nuestra comarca, casi todos nos conocemos y la corporación municipal junto a otros colectivos, está trabajando para evitar llegar al punto de no retorno, y no le vamos a consentir ni a usted ni a nadie que estén en contra de invertir en nuestro patrimonio histórico, el cual la administración debe ser el mayor garante de su protección y su puesta en valor.



Y le pregunto, ¿es ilegal que el convento que va a adquirir y restaurar la Diputación para beneficio de la comarca sea de la familia de un concejal del ayuntamiento de Huete?, creo que no, y por lo tanto le invito a no confundir a nadie pues la administración provincial no tiene ningún vínculo con la familia López y la adquisición de este monumento tiene la misma validez que si la hubiera realizado a otra familia de Huete. Dice en sus declaraciones que se ha hecho para beneficiar a la familia de un edil del PP, cuánta malevolencia con esa afirmación cuando ha sido justo lo contrario, gracias a la generosidad de esa familia va a ser adquirido por un precio simbólico por los terrenos.



Hubo un tiempo, hace muchos años, que la exclamación “ea, que le vamos hacer” se llegó a decir en la Alcarria cuando veíamos que las grandes inversiones pasaban de pasada; hoy por hoy Sr González Mena no estamos dispuestos a resignarnos y le quiero asegurar que trabajaremos con más fuerza que nunca para que nuestra comarca no desaparezca y se hagan las inversiones necesarias para que así sea, y daremos las gracias de por vida a personas como D. Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, que apoyan a estas zonas tan deprimidas y con pocos votos con la única finalidad de que no desaparezcan .

Fernando Romero González

Alcalde de Huete