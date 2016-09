El oscarizado compositor Gustavo Santaolalla: "Animo a los jóvenes a trabajar con constancia en lo que les gusta"

Viernes, 30 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

En declaraciones a Europa Press, Santaolalla ha reconocido "la oportunidad" que supone asistir a este evento y ha esgrimido tres razones: conocer un lugar en el que nunca ha estado (en alusión a la ciudad gallega), poder tocar con Carlos Núñez y "hablar con gente joven, gente que está en edad de aprender y también personas del mundo educativo", por lo que ha calificado la experiencia de "completa".

"Me gusta participar en cosas a las que me puedo acercar conceptualmente porque esto no es un evento musical pero conecta con muchas de las cosas que aplico y que he desarrollado en mi carrera y que se pueden extrapolar al mundo del emprendimiento", ha argumentado.

Por este motivo, ha trasladado un mensaje directo a los jóvenes asistentes al Spin2016: "busquen su identidad, su voz, trabajen con constancia en lo que les gusta y manténganse fieles a su visión".

Santaolalla ha impartido la conferencia inaugural de Spin2016 en la que ha repasado sus más de 40 años en el mundo de la música. Su último trabajo es la banda sonora del documental de Leonardo DiCaprio sobre el cambio climático,'Before the Flood', en la que colabora el también oscarizado músico Trent Reznor y con la banda escocesa de rock instrumental Mogwai. El ganador de 17 premios Grammy posteriormente ha actuado junto a Carlos Núñez en la ceremonia inaugural.

Organizado por RedEmprendia, Santander Universidades, la Universidade de Santiago de Compostela, la Fundación Cidade da Cultura de Galicia y la Xunta de Galicia, Spin2016 se celebra hasta el 1 de octubre en Santiago de Compostela, donde se darán cita emprendedores, empresarios y universitarios de más de una veintena de países.